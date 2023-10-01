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娛樂
2023-10-01 13:05:50

MIRROR團綜｜Edan與Anson Lo輪住孖阿Jer放閃 求Jerdan版《霸道總裁》又發癲玩聲演

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Edan公開集氣，求Jer合作Cover Jerdan版《霸道總裁》。

Edan公開集氣，求Jer合作Cover Jerdan版《霸道總裁》。

MIRROR全團已抵達澳洲，展開全新團綜的拍攝，其間各成員不時在社交平台分享自拍照，跟香港的鏡粉分享鏡頭背後的生活作息。日前預告於昨晚(30日)推出《霸道總裁》MV(Dance Version)的Edan(呂爵安)，首先在IG限時動態分享隊友Jer(柳應廷)坐旅遊車的照片，寫著「藍天白雲與柳伯」。其後，Edan再出po提醒爵屎(Edan粉絲)們MV已於晚上9時上架後，並分享與Jer在觀光船上的合照，並自命為「大媽安」要求與「大叔柳」Jer合作Cover《霸道總裁》，但Jer就未肯say yes，Jerdan公開耍花槍，難得「正印」小儀沒有呷「大婆」Jer的醋，還以霸道地不准Jer say No！

Edan不時在社交平台出Po，跟香港粉絲分享拍攝點滴。 Edan與Jer搭觀光船，Jerdan合體非常陶醉。 Jer大派檸檬公開say No，Edan永不言棄，更獲「正印」小儀幫口。 Jer被Edan封為「柳伯」。 Edan與Jer若然「Jerdan」合體跳埋《霸道總裁》Dance Version，真係不得了。 Edan公開求Jer齊齊Cover新歌《霸道總裁》。 Edan《霸道總裁》Dance Version MV在迎月晚上架，以慰爵屎相思之苦。

「大婆」Jer說不了  「正印」小儀幫口

Edan寫著：「Day2為大家送上大媽安和大叔柳。《霸道總裁》Dance Version已出！請到youtube欣賞Edan性感的舞姿。大媽安會努力拉大叔柳同我cover《霸道總裁》，請大家幫手集氣(佢而家話唔肯）」Edan雖然出動一眾Jerdan粉絲集氣，不過Jer仍然不為所動，更公開回應，「不了~Thanks」慘食檸檬的Edan永不言棄，「come on」並大派心心飛吻，雖然Edan獲「正印」小儀幫口：「要跳呀！！要！一定要跳！要跳霸道總裁隻舞！無得say NO!!!!!!!@edanlui 我夠唔夠霸道！」看來Jerdan粉絲要繼續留言發功！

Jer慘被Anson Lo齊齊扮聲，由沉厚男聲突然回復「小學雞」。 Anson Lo分享與Jer搭觀光船遊墨爾本河的短片，齊齊扮聲發癲。 Anson Lo合情胍胍地望著Jer。

「小學雞CP」一齊發癲

另一方面，Anson Lo(盧瀚霆)亦在IG限時動態分享與Jer搭觀光船遊覽墨爾本河的短片，標題為「一齊發癲」，Jer以低沉聲線介紹，「Hello我哋嚟墨爾本河，我哋身後嘅景靚唔靚？」Anson Lo答到：「好靚！」Jer又問：「我哋呢，靚唔靚。」但Anson Lo卻抵死回應：「你呀！麻麻！」繼而兩人變聲化身「小學雞」，Jer以高音的雞仔聲半投訴：「哎吔！哎吔！Anson Lo佢咁嫁！」Anson Lo亦以調八度的聲音回應：「柳應廷！」不愧是「小學雞」CP，非常搞笑。

昨晚，Edan亦在IG story分享他與Jer、Jeremy(李駿傑)和Stanley(邱士縉)開枱打麻雀的照片，寫道：「究竟有幾鍾意打牌」，Stanley亦轉發，回應「老人院活動2」。

Edan分享與雙Jers和Stanley打麻雀的照片。 Edan分享與雙Jers和Stanley打麻雀的照片。 Stanley在IG分享嘆咖啡的照片，寫道：「唔係講笑，今次好嘆」 Stanley在IG分享嘆咖啡的照片，寫道：「唔係講笑，今次好嘆」
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