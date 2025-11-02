MIRROR妹豬組PUFFY驚喜合唱 上白石萌歌 小野正利現身西九音樂交流

音樂會先由周國賢打頭陣，之後90年代實力派歌手小野正利登場，兩人合唱動畫《全職獵人》日文主題曲《departure！》，小野正利接着獨唱其他名曲，包括曾被改編成廣東版的另一代表作《You’re the Only…》，精湛唱功令人拍爛手掌。

萌歌孖Jay Fung合唱

演而優則唱的上白石萌歌，今次以adieu身份來港站台大唱自己多首作品，更用廣東話講「多謝」，甜美歌聲為她贏得熱烈掌聲，之後與Jay Fung合唱，兩人互讚可愛，萌歌昨晚在社交網除貼出後台照，還分享自己聽王菲廣東歌《為非作歹》，她在台上亦表示一直是王家衛粉絲，好高興今次來港首度參加音樂節。

PUFFY睇中教主燈牌

音樂祭尾聲，MIRROR四子以黑西裝造型現身，先後跳唱《集合吧！地球保衞隊》、《Strawberry Love》、《Catch a Vibe》，還唱出動畫《男兒當入樽》片尾曲《直到世界的盡頭》 ，姜濤更興奮高呼：「我好期待呢首歌！」表演時還不禁做出打籃球動作。時隔多年再來香港的PUFFY壓軸登場，與妹豬組分別用日文及國語合唱名曲《這是我的生存之道》，送走四子後，PUFFY兩位成員大貫亞美、吉村由美用廣東話自我介紹，並送上多首經典作品，亞美更指著台下Anson Lo 應援燈牌大搞氣氛：「台下發光的東西是甚麼？好靚好得意，在日本未見過。」當兩人得知是其他歌手的應援燈牌後即表示見到都好開心，希望她們唱歌時大家都會幫手舉起支持。完場前，除了上白石萌歌外，其他單位再次站台大合唱《數碼暴龍》主題曲《自動勝利 Let's Fight》及《Butter-Fly》，音樂會在一片熱烈氣氛下作結。