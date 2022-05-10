MIRROR官方歌迷會忽然面世 鏡粉秒速俾錢入會憂被騙

MIRROR官方歌迷會將於本月面世，惟一直未有確實日期。及至今日，網上瘋傳MIRROR官方歌迷會的網站，入面除了有大大張MIRROR照片外，還寫有「MIRROR官方歌迷會」，「BE OUR MIRO」，「立即成為MIRO」的字眼。網站提到成為MIRO會員可獲迎新禮物，包括有會員證、專屬會徽襟章、精美立體拼圖擺設、一套12張珍藏版明信片及紀念海報，同時可獲得訂購MIRROR演唱會門票機會、見會面門票機會等等。

鏡粉秒速付款後憂受騙 有鏡粉見到之後毫不猶疑用信用卡繳付$440的一年會籍費用，亦有網民誤以為加入MIRO可獲演唱會門票，而急急付款入會。唯有人發現該網站的LOGO與MIRROR的標誌不同，在MakerVille的官網亦顯示官方歌迷會即將推出，令人質疑該網站是假，估計有騙徒藉此獲利。有鏡粉表示付款後收到該網站的回覆，表示禮品將會稍後送上，惟網上忽然傳出是假網站，而收款公司的名字叫「MakerVille Company Limite」與MIRROR所屬的「MakerVille Company Limited」爭一個字母，於是致電信用卡公司暫停有關款項過數。