MIRROR宣傳團歌逗留商台逾三小時 12子分享成軍五周年心情

MIRROR全團今日齊人到商台宣傳最新團歌《Catch a Vibe》，12子除了接受叱咤樂壇訪問之外，更為其他節目錄音受訪，由中午12時許逗留逾三小時，大批鏡粉在門外一直守候，令廣播道頓時變得相當熱鬧。

MIRROR相隔多時再次齊人到商台直播室，接受903梁文禮訪問時，談到成軍五周年的連串企劃，副隊長江𤒹生（AK）說：「呢五年過得好快，好多嘢都唔係捉得好實，好多嘢都好似已經流過咗，冇好好用心去體會過啲嘢。」帶出今次上台宣傳的新歌《Catch a Vibe》，陳卓賢（Ian）自言成長了不少，姜濤則指五年來有好多開心事，但外界亦對他們愈來愈多批評，相信大家都可以頂得住，而呂爵安（Edan）都認同AK所講，發展至今第五個年頭心情的確有點複雜，想跟隊友多點空間或休息，找回心中團火繼續衝落去，盧瀚霆（Anson Lo）認為他們很好彩，得到很多人的幫助，希望未來日子可以繼續一齊行落去，叫大家繼續支持MIRROR。