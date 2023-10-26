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娛樂
2023-10-26 16:59:04

MIRROR宣傳團歌逗留商台逾三小時 12子分享成軍五周年心情

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MIRROR宣傳團歌逗留商台逾三小時 12子分享成軍五周年心情

MIRROR今日到商台宣傳最新團歌《Catch a Vibe》，逗留逾三小時才步出正門離開。

MIRROR全團今日齊人到商台宣傳最新團歌《Catch a Vibe》，12子除了接受叱咤樂壇訪問之外，更為其他節目錄音受訪，由中午12時許逗留逾三小時，大批鏡粉在門外一直守候，令廣播道頓時變得相當熱鬧。

MIRROR相隔多時再次齊人到商台直播室，接受903梁文禮訪問時，談到成軍五周年的連串企劃，副隊長江𤒹生（AK）說：「呢五年過得好快，好多嘢都唔係捉得好實，好多嘢都好似已經流過咗，冇好好用心去體會過啲嘢。」帶出今次上台宣傳的新歌《Catch a Vibe》，陳卓賢（Ian）自言成長了不少，姜濤則指五年來有好多開心事，但外界亦對他們愈來愈多批評，相信大家都可以頂得住，而呂爵安（Edan）都認同AK所講，發展至今第五個年頭心情的確有點複雜，想跟隊友多點空間或休息，找回心中團火繼續衝落去，盧瀚霆（Anson Lo）認為他們很好彩，得到很多人的幫助，希望未來日子可以繼續一齊行落去，叫大家繼續支持MIRROR

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MIRROR今日到商台宣傳最新團歌《Catch a Vibe》，逗留逾三小時才步出正門離開。 MIRROR今日到商台宣傳最新團歌《Catch a Vibe》，逗留逾三小時才步出正門離開。 MIRROR今日到商台宣傳最新團歌《Catch a Vibe》，逗留逾三小時才步出正門離開。

會唔會有固定團綜？

至於明年1月補辦的演唱會，被問到亞博騷是去年的延續抑或是全新主題？隊長楊樂文（Lokman）稱：「海報有新嘅，但唔知會唔會秉承傳統，嗰張相一定會影。」Lokman稱未知會有幾多場，要再等公布會否有加場決定。除了演唱會外，MIRROR早前到澳洲拍攝團綜，李駿傑（Jeremy）表示實現了可以12人一齊去旅行，亦感覺很神奇。追問有沒有固定團綜？AK表示：「公司聽唔聽到？我哋好多地方未去，冰島﹑歐洲，希望公司每年﹑每半年﹑或每三個月季節性去唔同地方，可以有固定團綜。」完成今日的商台訪問後，12子在3時許一同現身，還在正門企定定任傳媒拍照，之後便向粉絲揮手登車離去。

MIRROR全團今日現身廣播道。 MIRROR全團今日現身廣播道。 MIRROR全團今日現身廣播道。 MIRROR全團今日現身廣播道。 MIRROR全團今日現身廣播道。 MIRROR全團今日現身廣播道。 MIRROR全團今日現身廣播道。 MIRROR全團今日現身廣播道。 MIRROR全團今日現身廣播道。 MIRROR全團今日現身廣播道。 MIRROR全團今日現身廣播道。 MIRROR全團今日現身廣播道。 MIRROR全團今日現身廣播道。
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