MIRROR專訪｜姜濤唱英文 rap 感激Anson Lo Lokman「怒斥」何啟華抽水？

即將舉行《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會的MIRROR，12子早前接受訪問，大談水中拍攝新歌MV的趣事，巨龍(Stanley)笑談與豬仔(Jeremy)戲水的「樂事」，Alton盡顯王勁風範，妙論放大縮小的開心之道，同場加映，Frankie與Tiger上演「虎皮互動」大派福利。

姜濤首次在團歌演繹英文rap，他感激Anson Lo指導，「姜son」齊齊rap住上，兩人又向姜糖和神徒大派定心丸，籲粉絲不用擔心他們的身體狀況。對於頒獎禮引發的粉絲爭論，Anson Lo直言：「無論大家說甚麼，我們各自都做自己喜歡的音樂，不存在輸贏，希望大家專注於音樂的質素。」姜濤補充：「我們從來不會因為這些影響感情，希望大家放心，同時記得享受我們做的音樂，少點比較，多點enjoy。」AK總結，入行以來一直面對外界的評論和比較，然而最大的敵人和壓力始終是自己，「需要去戰勝昨日的自己，釐清自己本質，然後再作改善。」

至於首次踏上紅館開四面台演唱會，Lokman形容是大挑戰，已向花姐爭取停工以作籌備，Ian、Edan和Jer透露已有初步構思，為粉絲預備既驚喜又富音樂性的表演，至於暫時未有solo的成員則表示，不急於為演唱會出歌，最重要是配合「MIRROR.WE.ARE」主題，鏡粉們拭目以待！