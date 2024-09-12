MIRROR小組歌｜姜濤盧瀚霆呂爵安李駿傑「妹豬組」打頭陣 泰國拍MV挑戰高溫下派糖(有片)

MIRROR由本月開始，將連組3個月推出小組歌，由姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、李駿傑(Jeremy)合唱的高糖份甜蜜情歌《Strawberry Love》打頭陣，四子更遠赴泰國取景拍MV，並找來泰版《流星花園》女主角Prim Chanikarn演出，為fans送上甜到漏的可愛情歌。Anson Lo透露：「我哋呢個組合嚟緊都會陸續有唔同嘅表演，大家要留意下喇。」之後還會專責派糖嗎？姜濤笑言：「驚大家糖尿病，甜嘅嘢，得閒食下好喇！希望我哋嘅出現，可以令大家苦悶嘅生活有一點甜啦！」

唱sweet情歌被考起 《Strawberry Love》由Serrini填詞，全首歌濃罩著甜蜜氛圍，Edan表示：「今次推出比較可愛啲嘅作品，以往自己或MIRROR作品都係比較chok同型少少，未試過呢種咁可愛小男生感覺，應該對大家嚟講都有種新鮮感。」姜濤亦道：「呢首歌比較甜絲絲，好青春好fresh，有別於過去MIRROR嘅歌曲。」Anson Lo沒想過歌詞會令他不曉得如何演唱，說：「第一次同Serrini合作，收到份詞有一種好直接嘅歌詞，有一句：I wanna taste your love，唱嘅時候都有啲怕醜。」平時唱開暗黑風格的Jeremy，在錄音時也要調適自己的心態，他笑言：「我要迫自己唱得再開心少少，因為自己solo歌唱慣咗dark啲嘅嘢，我第一次錄時，唱到真係好似哭喪，好似唔係幾好，所以轉一轉個tone，要自己笑住唱，催眠自己要好開心咁去唱呢首歌，希望俾到大家甜感覺。」

勾 《全民造星》回憶 今次以四人小組出歌，除了可以讓大家有機會聽到、看到Anson Lo、Jeremy、Edan及姜濤的可愛一面外，其實更大原因是想藉著小組，讓各人可以展現自己的長處，姜濤道：「推出小組，人數少咗，變成發揮自己嘅長處嘅空間會更多，大家可以更加睇到我哋每個人身上嘅閃光點。」這次推出小組歌，令四子回想過去的合作，Jeremy回憶道：「我哋4個對上一次合作已經係好多年前，嗰陣時有幻想過，如果我哋4個一齊出歌會係點呢？隔咗咁多年，終於推出《Strawberry Love》。」Edan亦十分認同，他說：「我哋喜好都幾相近，大家都受K-pop嘅影響，好耐之前已經想做一啲跳唱項目，今次終於名正言順可以official做一次，對我哋嚟講都係好大嘅意義，係好難得嘅一次合作。」Anson Lo更說：「呢次合作，令我哋有返排《全民造星》啲item時候嘅感覺。」 妹豬組前名叫「JAKE」 在公布這次組合之時，四人曾被命名為妹豬組，Edan搞笑道：「我有個妹，Jeremy係巨豬，所以係妹豬組。」Jeremy側認真地回想起這個組合的由來，他說：「呢個名係因為開live時有fans問呢個組合會做啲咩？會唔會跳妹豬舞，跟住發現我哋真係有cute少少嘅動作，所以嗰陣有同大家講話我哋會有妹豬舞。呢個組名好直接話俾大家聽，我哋啲舞步都幾妹豬，MIRROR都好少做有啲肉麻嘅嘢，但都Ok嘅。其實好多年前嘅合作，我哋有諗過用我哋英文名第一個字，起咗個小組名字叫JAKE。」

與泰版《流星花園》 Prim 拍 MV 勁怕醜 MV方面，今次特別遠赴泰國拍攝，並邀請了人氣極高、泰版《流星花園》演杉菜的Prim Chanikarn擔任女主角。四子都大讚Prim外貌精緻，Edan說：「佢真係好犀利，有好多粉絲，所以都驚訝可以同佢合作到，所以好開心，但我哋四個都幾怕醜，全日拍攝都唔係好夠膽同佢講嘢，去到臨收工我先鼓起勇氣同佢講咗兩句說話。」Anson Lo亦大讚Prim道：「今次好榮幸可以同佢合作，佢喺現場真係好專業，一埋位就好快做到導演要求嘅表情同走位。」 談起泰國拍攝MV點滴，姜濤表示最難是要在極高溫下拍攝，「咁熱嘅天氣要保持高糖份係有難度，因為喺好炎熱嘅天氣下，想笑都難，但喺鏡頭前面好專業地笑。」談到搞笑事情，姜濤笑說：「我哋喺沙灘拍攝嘅時候，我件恤衫有好多人以為個圖案係design，其實係我啲汗，啲汗染到件衫由淺藍色變咗深藍色，大家睇MV時可以留意下我啲汗。」Edan亦難忘放煙花玩仙女棒的過程，另外還有扮揸車的部份，但因為仍是P牌，這次未能過足手癮