MIRROR小組歌｜楊樂文AK王智德 Frankie挑戰electro dance 型爆揈走負能做真我(有片)

MIRROR「夜粥小組」楊樂文(Lokman)、江𤒹生(AK)、王智德(Alton)及陳瑞輝(Frankie)合唱的小組歌《FING!》今日終於推出，4位跳舞擔當為配合新嘗試的曲風，更首度挑戰跳electro dance，務求為樂迷帶來新鮮感。一聽見「FING（揈）」這個字，大家或者會想到過程很論盡，但AK指出歌名《FING!》不僅是一個動作，「我哋都講求揈嘅時候要keep返最真實嘅自己，維持最鍾意做嘅嘢，仲要keep返自己最有型嘅狀態。」另外，值得留意的是MV內有一個QR code，連去一個進入你群組/頻道的號碼，群組會看到有關新歌的所有資訊，大家密切留意。

《FING!》由王雙駿(Carl叔叔) 包辦作曲、編曲和監製，Carl叔表示這次是收到四子想跳的舞蹈風格影片後度身訂造，是以舞蹈為主軸的一次創作。歌詞部分除了有Oscar填詞，Lokman及Alton亦親自為填寫Rap詞，AK介紹道：「希望大家揈走一啲不必要嘅負能量，又或者唔關自己事但又擺喺自己身上嘅嘢，譬如有啲人放負純粹抒發一下，但自己又會吸咗，所以一啲唔關自己事嘅嘢，揈開晒先，focus返喺自己度，做好自己嘅嘢。」

談到rap詞內容，Lokman道：「我嗰段係有趣啲但冇乜內容，不斷重覆幾句句子，玩下排序，當中用咗『揈』字好多次，點解呢？因為我哋係先諗咗用electro dance呢個舞種先，呢種舞嘅特色就係隻手係度亂咁揈，揈一啲好神奇嘅pattern、路線同節奏出嚟，我就用呢種舞種嘅感覺去做開頭，希望我用無厘頭搞笑嘅方式去令大家點樣閱讀呢首歌。」至於Alton部份，他介紹道：「我就寫返世界嘅生存之道。世界愈見複雜嘅時候，我哋點樣揈走同自己無關、無益嘅嘢，搵返自己核心價值，搵返自己開心泉源，搵返屬於自己嘅處世之道。講到好偉大，但最後就睇下大家聽到啲乜喇！」

今次MV舞步除了hip hop及wrecking，4子亦首次挑戰electro dance，這全因Lokman想玩新花臣，「細個睇過一種舞叫electro dance，睇完好深刻，到我哋有小組歌嘅時候，突然醒起呢個舞種，於是問過三位兄弟都OK，然後問咗一個喺西班牙好多年嘅跳舞朋友，因為呢個舞種都係歐洲發起，佢有學過少少，然後咁啱佢又返香港，就順利成章搵佢幫我哋排舞。」Frankie開心可一齊作新嘗試，他道：「呢次舞蹈好玩，學到新舞步，我哋4個好似好耐冇跳過舞，終於學到新嘢好開心，大家拍MV前都不停喺度練。」雖然要在拍攝前苦練，但Frankie直言好玩多過辛苦，他說：「〈FING!〉係3隻小組歌入面跳得最多嘅一首，但拍MV又唔覺辛苦，因為大家好有默契，一齊跳開，vibe好舒服，同埋首歌好玩，4個當玩咗去就可以。」