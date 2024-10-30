MIRROR小組歌｜陳卓賢柳應廷邱士縉邱傲然《吃腐肉的鷹》MV上演社畜反擊戰 陳蕾包辧曲詞衝擊網絡文化

MIRROR小組歌曲第二擊《吃腐肉的鷹》於今日(30日)推出，陳卓賢(Ian)、柳應廷(Jer)、邱士縉(Stanley)和邱傲然(Tiger) 4位成員，找來陳蕾包辦曲詞度身訂造，暗黑型格曲風與過往MIRROR作品截然不同，新歌文案寫道：「在虛擬的網絡天空下，禿鷹翱翔，尋找下一頓腐肉盛宴。 禿鷹們聚集成群在風中舞動，你一言，我一語，撕裂真相。 在道德高地上高歌，卻不自覺，吞噬群眾心靈。」歌詞直接衝擊現今人人做網絡判官的文化。四子在MV中化身打工仔，上演一場職場殘酷物語，並展開大快人心的社畜反擊戰，齊齊升呢做老闆，相信不少打工仔都睇得好爽。

藉歌詞 申訴社會現象 釋放憤怒

Jer與Stanley及Tiger在上一次MIRROR演唱會中，試過以樂隊形式演出，結果玩上癮，間接促成新歌《吃腐肉的鷹》誕生。四子與陳蕾討論歌曲主題的時候，想以禿鷹吃腐肉這個自然生態對比一些社會現象，透過歌詞申訴，釋放憤怒。

Jer建議另類搖滾曲風

歌曲由跟Jer合作無間的王雙駿(Carl叔)監製及編曲，由於Jer一直恨有一首Red Hot Chili Peppers風格的作品，提供的reference也是偏向這種風格，所以不難發現，《吃腐肉的鷹》中的鼓聲，也令歌曲滲著這種另類搖滾的風味。