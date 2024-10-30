MIRROR小組歌｜陳卓賢X柳應廷X邱士縉X邱傲然《吃腐肉的鷹》MV上演社畜反擊戰 陳蕾獻第一次包辧曲詞：有自我審查

MIRROR小組歌曲第二擊《吃腐肉的鷹》於今日(30日)推出，陳卓賢(Ian)、柳應廷(Jer)、邱士縉(Stanley)和邱傲然(Tiger) 4位成員，獲陳蕾首次為其他歌手包辦曲詞創作，度身訂造的暗黑型格曲風，與過往MIRROR作品截然不同，新歌文案寫道：「在虛擬的網絡天空下，禿鷹翱翔，尋找下一頓腐肉盛宴。 禿鷹們聚集成群在風中舞動，你一言，我一語，撕裂真相。 在道德高地上高歌，卻不自覺，吞噬群眾心靈。」歌詞直線抽擊現今人人做網絡判官的文化。四子在MV中化身打工仔，上演一場職場殘酷物語，並展開大快人心的社畜反擊戰，齊齊升呢做老闆，相信不少打工仔都睇得好爽。

Jer與Stanley及Tiger在上一次MIRROR演唱會中，試過以樂隊形式演出，結果玩上癮，間接促成新歌《吃腐肉的鷹》誕生。四子與陳蕾討論歌曲主題的時候，想以禿鷹吃腐肉這個自然生態對比一些社會現象，透過歌詞申訴，釋放憤怒。

歌曲由跟Jer合作無間的Carl叔監製及編曲，由於Jer一直恨有一首Red Hot Chili Peppers風格的作品，提供的reference也是偏向這種風格，所以不難發現，《吃腐肉的鷹》中的鼓聲，也令歌曲滲著這種另類搖滾的風味。不少網民大讚「陳柳表虎」小組歌，既能突顯各人的聲音特質，四子合唱部份亦非常之夾。

老闆跣蕉皮 引爆反擊戰

四子在MV中化身打工仔，Ian是白領、Jer做Office boy、Stanley則是保安員Tiger做清潔工，在辦公室內遇上各式各樣的職場欺凌，有次老闆不小心被蕉皮跣低，要找出原兇亦被擺上枱，結果他們決定來個大反擊，奪回主權，做自己的boss！拍攝當日，Tiger以背心造型亮相，MV的演員們都笑說從未見過如此帥氣的清潔工，而Stanley與保安員的角色身份完美切合(Stanley Team)更成為大家的一大笑點。4人由麻甩打工仔造型，轉換至西裝骨骨的大老闆，帥氣的打扮，令現場工作人員心心眼，直指大家猶如電影《華爾街狼人》中的里安納度狄卡比奧。

Ian抱病上陣仍落力

雖然Ian當日身體不適，但依然落力上陣，在拍攝期間，其中一幕要眾人肆意破壞辦公室，大家也毫不留力，不少道具被破壞，碎片四處飛彈，一take完成。充滿黑色幽默的MV，完美呈現《吃腐肉的鷹》的精髓，相信精明細心的鏡粉定能發現箇中玄機。