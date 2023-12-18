MIRROR巡迴演唱會｜姜濤直言零準備做林海峰個唱嘉賓 Ian陳卓賢獲兄弟恭喜成男歌手大熱門

MIRROR今日(18日)出席《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》記者會，大會宣布MIRROR明年上半年將到不同城市開騷。按照宣傳影片的次序分為亞洲、歐洲及北美，地點按次序為香港、澳門、新加坡、馬來西亞、倫敦、曼城、洛衫磯、三藩市、紐約、多倫多。不過，大會未有宣布不同城市的舉行日期，只表示詳情稍後在官方及當地不同的主辦機構公布，而持有效MIRO會籍的人士可以優先訂飛。

姜濤搞笑表示每個人都可能想帶埋媽媽一齊出埠，到時家長們可以見下面，AK聞言後即笑稱，一眾家長聚首一堂已經要數到當年參加《全民造星》的時候。提起姜濤在林海峰的個唱上擔任嘉賓，他表示因為忙於演唱會彩排，所以一直沒有答應對方，幸好當日完成工作之後，有時間去睇騷。提到他獲邀上台唱歌，他稱曾一度以為自己又被整蠱。

對於Ian有望奪得男歌手獎項，MIRROR一眾成員聞言後隨即起鬨，並全員送上祝福。眾人更邀功表示自己如何幫助Ian，又謂跟Ian很老友，場面非常搞笑。Ian說︰「呢個世界每一日都有變數啦！我覺得成績呢啲唔係我主要關注，當然我覺得係一個好大嘅Bonus同一個好大嘅鼓勵。其實我自己寫嗰啲歌最初嘅原意，都唔係話我想攞個獎或者攞啲咩，今年已經好開心，好幸運出咗好多歌，其實本身做音樂都係想有多啲自己寫嘅歌，畀大家聽到歌入面啲Message想大家接收到，我就覺得已經係完成咗嗰個任務。」

Alton不知道魯庭暉收看直播

提起阿Mo李啟言的康復進度，Lokman表示戥對方高興。至於會否跟對方見面，AK稱要待公司安排。談到魯庭暉有收看Alton的節目，並大讚他做得好好，眾人又起鬨恭喜Alton，他多謝公司給予機會，亦歸功於其他主持及幕後工作人員。他又表示，在直播期間不知魯庭暉上線收看，因當時跟其他主持傾得很投入，也是fans告之才知道。

對於Edan的後援會終於換了屆，重新運作，他表示希望有新的景象，盼大家可以開開心心。早前他在社交平台寫下關於fans的表現，而影響對MIRROR的印象，他表示一直都很想說：「外界可能對我哋有啲印象，可能係因為一啲事情引起，所以我覺得如果大家都做好少少，就唔會令到大家有唔好嘅印象，我都係純粹想大家一齊做好啲囉。」