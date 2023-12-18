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娛樂
2023-12-18 19:41:24

MIRROR巡迴演唱會｜AK盼有時間觀光 Tiger同Frankie料明年出solo

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MIRROR出席《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》記者會。

MIRROR今日(18日)出席MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024記者會，大會宣布MIRROR明年上半年將到不同城市開騷。按照宣傳影片的次序分為亞洲、歐洲及北美，地點按次序為香港、澳門、新加坡、馬來西亞、倫敦、曼城、洛衫磯、三藩市、紐約、多倫多。不過，大會未有宣布不同城市的舉行日期，只表示詳情稍後在官方及當地不同的主辦機構公布，而持有效MIRO會籍的人士可以優先訂飛。

MIRROR眾成員在記招上各自說出最期待的開騷城市，隊長Lokman就大包圍表示每個城市都喜歡，AK最特別表示「我踏實啲係香港！」Lokman表示已經密鑼緊鼓排練中，過去兩星期都在練歌排舞，之後再分小組練習，然後又為團體表演彩排。

笑言台上做gym

MIRROR成員接受訪問時表示，演唱會上有不同小組表演，而且有些組合是大家沒有想過，又搞笑表示到時會在台上一齊做gym。問到他們會否騷肌，他們笑稱會穿小背心，更不忘將騷肌的責任推向Jeremy身上。

談到明年到不同地方開騷，AK稱心情就像學生參加旅行團般，更謂大家最關心在當地完騷之後，能否留在當地幾天遊覽，現時一眾高層仍有協商中，Lokman則透露海外每個地方只演一場。

Tiger、Frankie準備出solo

問到巡唱的內容是否一樣，AK稱估計會有少少不同，但暫時未有定案。有傳Tiger和Frankie將會推出solo歌，Tiger表示正在等待安排，「看下個天、緣份安排」，其後他又跟Lokman大談原子相撞理論，大遊花園；Frankie亦自言個人作品仍在「撞緊」，如「撞」中時機便會推出。由於Frankie曾提到想找Ian幫手寫歌，Ian又遊花園表示要「撞」下，並笑稱「無可奉告」Frankie的歌曲內容及風格。

Jer推出黑膠大碟，暫無意出CD版本。 Jer推出黑膠大碟，暫無意出CD版本。 Jer推出黑膠大碟，暫無意出CD版本。

Anson Lo跳舞跳到虛脫

Anson LoIG預告快有新歌面世，他表示這幾天會拍攝MV，預計一月初會推出。提到他在IG透露跳舞跳到腳痛，他稱今早情況一般，由於昨日跳舞跳了一整天，有虛脫的感覺，但中午用膳後感覺好一些。提起《社內相親》的激情場口跟原版不同，Anson LoEdan稱應該是一樣，然而縮短了可能是因為鏡頭不好看，更著大家期待下一次。

談及Jer推出黑膠大碟，他表示會繼續努力，做多些音樂，但暫時無意出CD版本，「一開始諗嘅概念都係圍繞個主題，所以冇諗過推出CD。」至於小克提到配合大碟印海報，Jer就表示要交由公司決定。

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