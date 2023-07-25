MIRROR幕後推手金廣誠任音樂會總監 寬姐重金安排王力宏回歸台北小巨蛋

王菲前經理人邱瓈寬(寬姐)，早前為王力宏於美國拉斯維加斯，以及泰國舉行回歸樂壇的個人演唱會後，今日公布將於9月9、10日，在台北小巨蛋舉辦《ONE Leehom Wang 一個王力宏》演唱會，更請來男團MIRROR的幕後推手金廣誠任演唱會總監，連同香港燈光設計師團隊，以及香港著名舞台設計大師周炳坤赴台，一起製作今次演出。

曾為不少紅星製作音樂會的金廣誠，會為《ONE Leehom Wang 一個王力宏》任總監。

神級樂手組天團伴奏 王力宏演唱會台北站的樂手，更是來自世界各地的頂班演奏家，包括結他大師Jamie Wilson、於星馬赫赫有名的bass手Casey Subramaniam、有「鼓后Sarah」之稱的印度裔鼓手Sarah Thawer，以及王力宏於美國「柏克萊音樂學院」(Berklee College of Music)的校友鍵盤手Siti Nurhaliza，這隊神級「天團」將與王力宏同台飆技。