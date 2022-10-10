MIRROR復工｜12子首次聯手為團歌填詞 《We All Are》世事無常 有你就夠

今次《We All Are》是一首節奏抒情且滿載溫暖的一首作品，由由見證MIRROR成長的演唱會的音樂總監徐浩作曲和監製，，填詞方面寫著「Team MIRROR」，即是由MIRROR全團填詞，細訴在意外發生後，不方便公開發言的日子，繼續用作品說話，歌詞一字一句都是12子的心聲。隊長Lokman就特別為歌曲下了註解，道：「昨日汗滴在背後、為夢想奮鬥；今日世事無常，憑信念把我們拯救。不可能一個人回到過去，但未來可以一起無懼面對。有你有我，崎嶇路上攜手勇敢衝破。」

在昨日發布的單曲封面成為城中熱話，坊間亦有很多人發現MIRROR的Logo改變了，花姐說：「以前，我們希望成為一塊鏡，讓大家看見，透過MIRROR看見自己，但這首歌，我們看到一塊境，看到自己，更了解自己。」

為了新歌，12位MIRROR成員用上了3天的時間拍攝MV，當中各人拍下他們的生活日常：Lokman練舞、AK製作甜品、姜濤打籃球、Anson Lo跟大笨狗玩樂、Edan彈琴、Ian彈結他、Jer聽歌、Jeremy種植植物、Stanley洗面、Alton砌模型、Tiger彈結他、Frankie睇書，各人都罕有地將台下最真我的一面呈現在鏡頭面前，反映每位鏡仔的獨特個性，其中姜濤、Anson Lo、Ian和Jer等都眼泛淚光。