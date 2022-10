MIRROR自紅館演唱會之後,休團逾兩個月,今日他們推出聯手填詞的新團歌《We All Are》,借歌剖白心聲,同時表達以正面態度一起攜手,無懼面對未來挑戰。MIRROR多位成員先後在社交平台分享新歌,其中包括自八月上旬出過PO之後再沒有更新的Tiger(邱傲然)。

Tiger上載新歌宣傳照,首度剖白心情︰「係適當嘅時候停落黎沉澱一下,係適當嘅時候就需要擁抱過去向前行。繼續做好自己,繼續向善,可能需要多啲嘅時間同埋等待,但我相信一切都會變好。感謝大家一路嘅陪伴和公司嘅付出也抱歉令大家擔心。無人會知道將來會點,但至少我地一齊行落去都可以走出一條路,等待大家都沉澱好,我們必定會再出發。We are mirror 。We all are mirror」

自意外發生後,MIRROR各成員曾一度暫停更新,直至八月初各成員在社交平台互報平安之後,Ian與Tiger就一直未有更新,而Ian昨晚在IG限時動態分享阿Mo的生日應援活動,Tiger則於今日在IG發文。