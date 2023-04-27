MIRROR成員分拆開騷 江𤒹生李駿傑二揀一

MIRROR隊長Lokman楊樂文昨日出席他有份投資的泰式餐廳開幕時，表示MIRROR一定會再開演唱會，並承認有部份成員會率先開個人演唱會。外間有傳姜濤、Anson Lo(盧瀚霆)、Jer(柳應廷)及Edan(呂爵安)將會先舉行個唱，令AK(江𤒹生)、Ian(陳卓賢)的粉絲大感不滿，認為偶像推出的歌曲亦達一定數量，不明白為何忽略他們二人。
Jeremy可能先開騷
有指Jer將會成為鏡仔第一人開騷，接著有Anson Lo、Edan及姜濤，而舉行的地方分別為亞洲國際博覽館及九展。唯MakerVille回覆傳媒查詢時稱︰「有關MIRROR團隊補場演唱會及6個個人演唱會的詳情，我們會盡快公佈。」
據了解Ian在solo演唱會名單之上，但AK或會出現變數，MakerVille可能安排近年人氣急升的李駿傑Jeremy先開騷。
斥MakerVille準備掠水
有網民知道MakerVille安排MIRROR其中六子開騷之後，回憶起21年年底的《MOOV LIVE Music On The Road》，當時MakerVille安排姜濤、Anson Kong 、Anson Lo 、Ian、Jer及Edan 合體開騷，一眾fans為求門票，不惜含淚用貴價上網計劃，如今安排六子個別開騷，他們估計鏡仔的母公司將會推出不同套餐配合門票出售，再大賺一筆。