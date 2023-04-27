MIRROR成員分拆開騷 江𤒹生李駿傑二揀一

MIRROR隊長Lokman楊樂文昨日出席他有份投資的泰式餐廳開幕時，表示MIRROR一定會再開演唱會，並承認有部份成員會率先開個人演唱會。外間有傳姜濤、Anson Lo(盧瀚霆)、Jer(柳應廷)及Edan(呂爵安)將會先舉行個唱，令AK(江𤒹生)、Ian(陳卓賢)的粉絲大感不滿，認為偶像推出的歌曲亦達一定數量，不明白為何忽略他們二人。

Ian與AK的粉絲不滿MakerVille未有安排他們開個人演唱會。

Jeremy可能先開騷

有指Jer將會成為鏡仔第一人開騷，接著有Anson Lo、Edan及姜濤，而舉行的地方分別為亞洲國際博覽館及九展。唯MakerVille回覆傳媒查詢時稱︰「有關MIRROR團隊補場演唱會及6個個人演唱會的詳情，我們會盡快公佈。」

據了解Ian在solo演唱會名單之上，但AK或會出現變數，MakerVille可能安排近年人氣急升的李駿傑Jeremy先開騷。