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娛樂
2023-04-27 13:54:37

MIRROR成員分拆開騷 江𤒹生李駿傑二揀一

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MIRROR演唱會補場安排，最遲於9月14日公布。

MIRROR隊長Lokman楊樂文昨日出席他有份投資的泰式餐廳開幕時，表示MIRROR一定會再開演唱會，並承認有部份成員會率先開個人演唱會。外間有傳姜濤、Anson Lo(盧瀚霆)Jer(柳應廷)Edan(呂爵安)將會先舉行個唱，令AK(𤒹)Ian(陳卓賢)的粉絲大感不滿，認為偶像推出的歌曲亦達一定數量，不明白為何忽略他們二人。

Ian與AK的粉絲不滿MakerVille未有安排他們開個人演唱會。

Jeremy可能先開騷

有指Jer將會成為鏡仔第一人開騷，接著有Anson LoEdan及姜濤，而舉行的地方分別為亞洲國際博覽館及九展。唯MakerVille回覆傳媒查詢時稱︰「有關MIRROR團隊補場演唱會及6個個人演唱會的詳情，我們會盡快公佈。

據了解Ian在solo演唱會名單之上，但AK或會出現變數，MakerVille可能安排近年人氣急升的李駿傑Jeremy先開騷。

Jeremy近年的粉絲人數不停增加。

斥MakerVille準備掠水

有網民知道MakerVille安排MIRROR其中六子開騷之後，回憶起21年年底的MOOV LIVE Music On The Road，當時MakerVille安排Anson Kong Anson Lo IanJerEdan 合體開騷，一眾fans為求門票，不惜含淚用貴價上網計劃，如今安排六子個別開騷，他們估計鏡仔的母公司將會推出不同套餐配合門票出售，再大賺一筆。

當時不少fans用貴價上網plan換取門票。

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