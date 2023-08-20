MIRROR成員餐廳連環結業兼被貼街招追數 疑遇人不淑受騙

MIRROR成員AK江𤒹生、Jer柳應廷、Jeremy李駿傑及ERROR成員肥仔梁業於疫情期間踩入飲食業，AK、Jer及肥仔合資的日式串燒店「影の鳥」；Jer、Jeremy及肥仔開設的日式Omakase餐廳「幻」；AK與哥哥合資的日式甜品店「雪月花」先後結業，日前亦傳出由Jer及友人投資的「根Root Cafe」也出現問題。有報道指在「根Root Cafe」附近出現追債街招，聲稱Jer、Jeremy及肥仔拖欠供應商款項。

同一班人開餐廳 翻看各食店開幕的照片，「影の鳥」、「幻」及「根Root Cafe」均見到有同一班人齊齊現身，估計他們有份投資餐廳，甚或是幕後老闆。據了解，結業的餐廳均由一名自稱是「日本料理達人」的Jacky Ip管理，對方擁有十多年管理日式餐廳的經驗，而他旗下的拉麵店「麺道」亦於今年5月底結業。

由一男子負責管理 根據資料搜集，Jacky Ip於2014年起出任環球飲食文化集團有限公司行政總監，管理北海道牧場餐廳、牛摩日式火鍋、HOKO FARM、麺道、漁釧等日式食肆，旗下餐廳於2017年曾出售部份股權予中國綠色食品(控股)有限公司，當中部份餐廳因經營不善而在幾年前結業。至於今次鏡仔與肥仔合資的餐廳，早前有報道指全與「Food Yard Dining Group」的集團有關。

Jacky Ip加入環球飲食文化集團之後，大搞多間日式餐廳，而且更有部份成功開拓到海外市場。