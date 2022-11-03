MIRROR成軍4周年｜12子拍片談粉絲 最想同MIRO食飯打麻將

今日是MIRROR成軍4周年，官方粉絲平台今日發布多張MIRROR靚相及一條長達8分鐘的片段，由12位鏡仔逐一剖白對MIRO的感受。他們除了大談MIRO令MIRROR最難忘的事、用歌詞形容MIRROR與MIRO的關係之外，還大談他們最想跟MIRO一起做的事。

AK難忘歌迷考好成績 MIRROR成員認為fans每次的應援及支持，每次演出一齊大合唱，都令他們非常感動。其中AK憶述初出道時，有fans用考得很好的成績表，作為他的生日禮物，令他印象最深。大部份成員又認為，《One and All》的歌詞「沿途高低伴我走過」及「從不分你跟我」，都能夠反映MIRO一直陪MIRROR同行。

至於Lokman就認為，《ASAP》最適合送給MIRO，他說︰「我哋嘅出現就係鼓勵大家去追夢，去做自己想做嘅嘢，所以想用來送俾大家，秉承我哋嘅精神。」