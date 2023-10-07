MIRROR拍完澳洲團綜全員返港 姜濤感疲倦盧瀚霆Anson Lo飽到摸肚子

MIRROR 12子於上月27及28日分兩批先後飛往澳洲拍攝團綜，逗留約一星期完成拍攝後，昨晨(6日)全團齊齊從墨爾本搭飛機回港，早上已有數百鏡粉於機場貴賓通道出口的兩旁馬路守候。12子乘搭的航班於晚上9時40分飛抵香港，並於10時50分三批陸續經VIP通道離開機場。正副隊長楊樂文(Lokman)和江𤒹生(AK)率先離開，今晚推出新歌《Blue Monkey》的AK被問到在MV中騷肌露肉時，他回應說：「少少啦！」兩人表示辛苦大家等候。Alton緊隨他們出來，問到心情如何時，他表示還OK，相信其他人會慢慢處理，至於兄弟可有安慰問候時，他表示專注拍攝工作，沒時間想這些。

談Cover 《霸道總裁》 Jer： 遲啲你就會知 其後是邱傲然(Tiger)步出VIP通道，問到行程如何時，他就表示遲啲先講。「雙Jers」柳應廷(Jer) 和李駿傑(Jeremy)則去程和回程都孖住上，問兩人拍節目開心嗎？Jer笑言玩到晚晚都沒瞓覺，問到會否跳舞(與Edan一起Cover《霸道總裁》)時，他就大賣關子，「遲啲你就會知道」。其後，陳瑞輝(Frankie)和邱士縉(Stanley)一起離