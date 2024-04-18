MIRROR接受CNN訪問談戀愛狀況 12子拍掌賀大表波Stanley好事近

MIRROR在受訪時除了介紹自己的出身，以及曲風等團隊資料外，他們亦回答了連串音樂以外的問題，其中Julia問道：「我唔問Fans唔會原諒我，你哋邊個拍緊拖？」Ian即搶先回應：「我哋有一個就快結婚喇！」12子聽到都拍掌和應，就連Julia聽到都尖叫，然後眾人的目光都放在Stanley身上。Stanley也乖乖的甜笑回答：「我有一段穩定嘅關係，係我入行前已經喺埋一齊。」然後Edan又代Julia問哪一位成員單身，除了他自己以外，Jer、AK、Ian、姜濤、Alton、Anson Lo及Jeremy都齊齊舉手。

8子舉手認單身

其實在巡演之前，MIRROR亦曾接受權威音樂雜誌《Rolling Stone》的訪問，Julia十分睇好MIRROR，所以她特別帶來雜誌讓眾人簽名，同時亦有問及大家能夠登上雜誌的感受，Stanley即表示：「太驚喜了，係好唔真實嘅一件事。」除此之外，Julia亦有問到團員之間可有拗撬，Edan就回應道：「講真我哋冇乜拗撬，但有時我哋會有唔同嘅意見，例如嚟緊我哋會出乜嘢歌，跳舞想跳邊種Style，係討論嘅情況比較多。」而Tiger亦表示，他與Jeremy是隊友之間的橋樑，如果真有拗撬，就會充當和事佬，Jeremy亦指二人有時都會採取沉默的方式，以免火上加油。

其實MIRROR都有自己一個WhatsApp群組，當被問及誰最少在Group內回應，Stanley即大爆：「Jer！佢成日都唔覆Message。」就連Jer自己都承認，自言：「我係會失蹤㗎！」談過戀愛狀況、溝通方式後，MIRROR眾人亦分享了工作以外的生活，其中AK表示：「唔使開工我會全日同隻狗猜柴一齊，玩足一日。」Edan分享道：「我哋有啲亦會打籃球、打機。」Alton亦說：「我會揸車，因為咁樣可以有一個好個人嘅空間。」