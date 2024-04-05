MIRROR推出全新英文單曲《Day 0》 邀NBA球星Damian Lillard驚喜合作

本地男團MIRROR推出2024年全新英文單曲《Day 0》，現已於各大音樂平台上架。新歌標誌着MIRROR開啟了「MIRROR FEEL THE PASSION 2024」北美巡演，他們將在舊金山、洛杉磯、紐約和多倫多進行演出。然後再回到亞洲，於新加坡、馬來西亞及澳門舉行演出。今年3月，他們已成功在倫敦和曼徹斯特舉辦了兩場演出。《Day 0》是MIRROR的第二首全英文歌曲，由Sony Music Entertainment和 Music Nation聯合呈獻，旨在進一步推動組合的國際發展。

MIRROR早前於香港舉行了16場演唱會，在尾場驚喜公佈《Day 0》的推出消息，並率先透露與NBA巨星Damian Lillard Aka Dame D.O.L.L.A合作，令一眾樂迷相當期待。《Day 0》為那些從一開始就支持這個組合、見證MIRROR的旅程和成長的人們而創作，作為一首向歌迷致敬的單曲。12位成員衷心感謝自始至終支持他們的歌迷，同時通過回到「Day 0」重新出發，探索新的音樂領域。