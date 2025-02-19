MIRROR新團歌《手印》登場 彭秀慧要12子素顏上陣

MIRROR 2025年首支團歌《手印》今日強勢登場！《手印》由徐浩監製和作曲，曾樂彤填詞，更是MIRROR睽違逾兩年的慢歌，曲風及歌詞勵志又熱血。隊長Lokman說：「做完MIRROR 6周年見面會後，我們就想做一首勵志團歌，歌詞不只溫暖，而且是有溫度的感覺，情況如初成團時，大家齊心發出光芒的溫度，當中總有磨擦，但只要大家毋忘最初發出光芒與溫度的感覺，就可以繼續同心前行！」

彭導聽到「毛管戙」 《手印》MV邀得彭秀慧執導，MIRROR在MV中飾演曾蟬聯多屆聯賽冠軍的美式足球員，為力保最後出線資格奮力作賽。彭導透露甫聽《手印》的初版時已「毛管戙」，滿腦子都是比賽的熱血畫面。「MIRROR的經歷跟球隊類似，大家向同一目標進發，過程中有輸有贏，但球隊的真正對手是外面的世界，一定要齊心才事成！」彭導要求MIRROR成員淡妝，甚至素顏上陣，打破跳唱男團的既定形象。

一見鍾情 首次接觸美式足球，更要全副武裝上陣，Jer表示：「美式足球裝備很重，幸好『殺人鯨隊』教我們傳球同避免受傷。」Edan與Tiger同樣對美式足球一見鍾情，Edan說：「之前看過動漫《衝鋒21》，卻是第一次接觸美式足球，傳波及接波相當有趣。」Tiger說：「當我傳了一記好球後有種莫名的成功感，我跟AK也心思思嘗試『輕手版』，毋須猛烈撞擊的美式足球。」

Edan認為MIRROR中沒有勝負可言，「根本無分輸贏，只是一個過程與經歷，促使自己不斷進步。」Stanley說大家保持心中那團火，對演藝事業更有追求和進步！」



造星編號 「毋忘初心」四個字，MIRROR絕對說到做到，挑選球衣號碼時，12子也選當年參加《造星》的編號，Alton說：「跟大家說個秘密，公司說要揀球衣號碼，我第一個說要揀78號，沒有任何一個號碼比78號更有意義。」Tiger同樣覺得38號意義非凡：「38號是我人生中最重要的號碼，連買六合彩也買38號，自己是《造星》38號而入行。」Stanley笑說直至拍《手印》MV當日，才知道同組的Edan是63號，Edan即笑說：「因為他當時沒有放我在眼內，哈哈！」

