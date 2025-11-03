熱門搜尋:
娛樂
2025-11-03 23:30:00

MIRROR新團歌《DNA is U》MV爆笑還原經典廣告 姜濤激罕露額「舞王Jer」企C位標冷汗(有片)

MIRROR推出全新團歌《DNA is U》。

今日是MIRROR七周年的大日子，繼年初推出熱血勵志團歌《手印》後，今日推出鏡粉引頸以待的新團歌《DNA is U》，由T-Ma與Samuel Lundell作曲、Oscar填詞，以DNA為主題釋放MIRROR貼地又搞笑的基因！隊長Lokman說：「MV導演覺得MIRROR由《全民造星》出身，他認為電視除了有不少經典節目外，也有不少經典廣告，所以我們在《DNA is U》MV中重新演繹了不少經典廣告，務求勾起大家的集體回憶！」為了「神還原」多個繪炙人口的經典廣告，包括髮彩、薯片、魚肝油丸、外傭、「打波先嚟落雨」、「電視節目有好多種」等廣告，12子玩轉多個造型，包括懷舊西裝Look、實驗室職員Look、型爆波衫Look、「Kawaii呢」棒球小子Look及地踎茶客Look等等，令大家目不睱給，連道具亦別出心裁，其中一盒「鏡牌髮彩」更令姜濤激罕化身「露額濤」，令鏡粉睇到「立即笑咗」，真心冇得彈！

MIRROR最新團歌《DNA is U》MV復刻經典廣告。 MIRROR七周年推出新團歌《DNA is U》，MV爆笑還原美源髮彩廣告。 MIRROR七周年新團歌《DNA is U》MV，Tiger神還原「Kawaii呢」棒球小子。 MIRROR七周年新團歌《DNA is U》MV，Stanley神還原「打波先嚟落雨」廣告。 MIRROR七周年新團歌《DNA is U》MV，Edan和Anson Lo還原薯片廣告。 MIRROR七周年新團歌《DNA is U》MV，Edan和Alton還原女傭廣告。 MIRROR七周年新團歌《DNA is U》MV，Anson Lo還原電視選台廣告。 MIRROR七周年新團歌《DNA is U》MV，Jer和Stanely還原電視選台廣告。 MIRROR七周年新團歌《DNA is U》MV，Ian和Frankie還原電視選台廣告。 MIRROR七周年新團歌《DNA is U》MV，還原經典廣告。

Lokman愛投入   AK自己溝通

既然新歌以DNA基因為題，12子當然要輪流分享在自己DNA中最重要的關鍵詞。

隊長Lokman楊樂文表示：「我覺得是投入，因為我們做任何事情時，只要夠投入，就算出來的效果不一定是最好，也至少是合格有餘！」

副隊長Anson Kong江𤒹生：「我的 DNA中一定有衝動一詞，衝動有好有壞，你可以衝動地去做一件正確的事；也可以衝動地做一件不正確的事，但這個衝動就是我，我會自行消化自己的一些衝動，跟自己溝通，也有嘗試改善，深信已進步了一點，雖然幅度未算太大，但衝動是長伴我的DNA！」

姜濤在MIRROR最新團歌《DNA is U》MV中，罕有地露額。 「舞王Jer」柳應廷在MIRROR最新團歌《DNA is U》MV中，跳舞企C位，緊張到標冷汗。 MIRROR七周年新團歌《DNA is U》MV，以「鏡牌髮彩」還原曾江的經典髮彩廣告。 MIRROR七周年新團歌《DNA is U》MV，AK還原經典的髮彩廣告。 MIRROR七周年新團歌《DNA is U》MV，Frankie還原經典的髮彩廣告。 MIRROR七周年新團歌《DNA is U》MV，Jeremy還原經典的髮彩廣告。 MIRROR七周年新團歌《DNA is U》MV，Jer還原經典的髮彩廣告。

「大表姜」籃球哲學

姜濤：「為何我的DNA中有籃球呢？因為籃球改變了我的人生，一來帶給我很多動力；二來教會我很多事情，例如保持信心去做自己想做的事，同時令我認識了人生中最重要的一班朋友！」

Stanley邱士縉：「我覺得只要勤力，便能成就很多事！正如打籃球一樣，只要不停練波便能有回報；便能增進技術，所以自己一直根深柢固地覺得只要努力便能有成果！但我也有惰性，最大惰性一定是遊戲機，經常忍不住想要打一局籃球Game！」

Jer唱歌忘憂

Jer柳應廷：「我覺得自己流著『不害羞』的血液，因為我要在今次的團歌舞蹈企C位，真的緊張得『標冷汗』，事關平時有兄弟們傍實，心情比較踏實、自覺跳得較穩陣，哈哈！除了跳舞外，唱歌也是最『入血』的元素，由出道至今7年多，每次唱歌也能令我忘卻所有煩惱。」

MIRROR推出最新團歌《DNA is U》。 MIRROR七周年新團歌《DNA is U》MV，Edan和Anson Lo以實驗室職員Look還原薯片廣告。 MIRROR七周年新團歌《DNA is U》MV，還原薯片廣告。 MIRROR七周年新團歌《DNA is U》MV，還原外傭廣告。 MIRROR七周年新團歌《DNA is U》MV，Edan實驗室職員Look上陣。

Jeremy打機人生   AL勿忘同理心   Edan放笑彈

Edan呂爵安：「Edan的DNA中最重要是E，因為E+DNA就是Edan，哈哈！」

Anson Lo盧瀚霆：「在我的DNA中，最緊要及不可或缺的元素是同理心及愛，父母經常提醒我不可以忘記同理心與愛的重要性，可說是從小受家人耳濡目染。尤其是做藝人，懂得體諒別人相當重要！」

Jeremy李駿傑：「我自覺流著打機的血脈，每一天也要打機，如果我的人生缺少了打機，應該會過得相當苦悶！其實我沉迷打機的程度不算太誇張，只是每一天總要抽時間坐在電腦面前打機一陣子。」

MIRROR七周年新團歌《DNA is U》MV，Jer和Stanley還原「電視節目有好多種」經典廣告。 MIRROR七周年新團歌《DNA is U》MV，Ian和Frankie還原「電視節目有好多種」經典廣告。 MIRROR七周年新團歌《DNA is U》MV，Anson Lo還原「電視節目有好多種」經典廣告。

Tiger Alton貪玩入魂

Tiger邱傲然：「我覺得在虎仔的DNA中，貪玩相當重要，因為我們起初接觸自己喜歡的事情，例如跳舞唱歌也好，或者參加《全民造星》也好，可能都是基於一個『玩』字，只是我們認真去玩。入行後要面對很多不同表演，事前必需認真練習，慶幸在練習的同時找到樂趣，對我們來說像是寓練習於娛樂，只是我們認真地玩而已！」

Alton王智德：「我也覺得是貪玩，想玩是因為對某些事情充滿熱情，當你失去熱情後，自然而然會放棄；所以當你仍然願意對一件事情有貪玩的心態，證明你依然有熱情與活力！」
 

MIRROR七周年新團歌《DNA is U》MV，Tiger神還原「Kawaii呢」棒球小子。 MIRROR七周年新團歌《DNA is U》MV，Lokman扮演地踎茶客。 MIRROR七周年新團歌《DNA is U》MV，Alton穿波衫還原「打波先嚟落雨」廣告。 MIRROR七周年新團歌《DNA is U》MV，Stanley還原「打波先嚟落雨」廣告經典畫面。 MIRROR七周年新團歌《DNA is U》MV，MIRROR六子扮演地踎茶客。

 Ian想做睡寶寶 Frankie靠善忘減壓

Ian陳卓賢：「在我的DNA中，『休息』尤關重要，因為人要有足夠的休息，才能促進新陳代謝，才有時間修復細胞，但我的睡眠習慣不太規律，起碼凌晨3、4時才能入睡。自己最理想的休息時間是每天睡10小時，以前做運動員時，每天起碼睡10小時，入行後當然不可能了。」

Frankie陳瑞輝：「我覺得『善忘』是長存於自己的DNA中，雖然大家會覺得善忘略帶貶意，但正正是因為善忘，才能令我忘記很多煩惱與壓力，令我能夠以更正面的心態去迎接更多挑戰！」

