MIRROR新團歌《DNA is U》MV爆笑還原經典廣告 姜濤激罕露額「舞王Jer」企C位標冷汗(有片)

MIRROR推出全新團歌《DNA is U》。

今日是MIRROR七周年的大日子，繼年初推出熱血勵志團歌《手印》後，今日推出鏡粉引頸以待的新團歌《DNA is U》，由T-Ma與Samuel Lundell作曲、Oscar填詞，以DNA為主題釋放MIRROR貼地又搞笑的基因！隊長Lokman說：「MV導演覺得MIRROR由《全民造星》出身，他認為電視除了有不少經典節目外，也有不少經典廣告，所以我們在《DNA is U》MV中重新演繹了不少經典廣告，務求勾起大家的集體回憶！」為了「神還原」多個繪炙人口的經典廣告，包括髮彩、薯片、魚肝油丸、外傭、「打波先嚟落雨」、「電視節目有好多種」等廣告，12子玩轉多個造型，包括懷舊西裝Look、實驗室職員Look、型爆波衫Look、「Kawaii呢」棒球小子Look及地踎茶客Look等等，令大家目不睱給，連道具亦別出心裁，其中一盒「鏡牌髮彩」更令姜濤激罕化身「露額濤」，令鏡粉睇到「立即笑咗」，真心冇得彈！

Lokman 愛投入 AK 同 自己溝通 既然新歌以DNA基因為題，12子當然要輪流分享在自己DNA中最重要的關鍵詞。 隊長Lokman楊樂文表示：「我覺得是投入，因為我們做任何事情時，只要夠投入，就算出來的效果不一定是最好，也至少是合格有餘！」 副隊長Anson Kong江𤒹生：「我的 DNA中一定有衝動一詞，衝動有好有壞，你可以衝動地去做一件正確的事；也可以衝動地做一件不正確的事，但這個衝動就是我，我會自行消化自己的一些衝動，跟自己溝通，也有嘗試改善，深信已進步了一點，雖然幅度未算太大，但衝動是長伴我的DNA！」

「大表姜」籃球哲學 姜濤：「為何我的DNA中有籃球呢？因為籃球改變了我的人生，一來帶給我很多動力；二來教會我很多事情，例如保持信心去做自己想做的事，同時令我認識了人生中最重要的一班朋友！」 Stanley邱士縉：「我覺得只要勤力，便能成就很多事！正如打籃球一樣，只要不停練波便能有回報；便能增進技術，所以自己一直根深柢固地覺得只要努力便能有成果！但我也有惰性，最大惰性一定是遊戲機，經常忍不住想要打一局籃球Game！」 Jer唱歌忘憂 Jer柳應廷：「我覺得自己流著『不害羞』的血液，因為我要在今次的團歌舞蹈企C位，真的緊張得『標冷汗』，事關平時有兄弟們傍實，心情比較踏實、自覺跳得較穩陣，哈哈！除了跳舞外，唱歌也是最『入血』的元素，由出道至今7年多，每次唱歌也能令我忘卻所有煩惱。」

Jeremy 打機人生 AL 勿忘同理心 Edan 放笑彈 Edan呂爵安：「Edan的DNA中最重要是E，因為E+DNA就是Edan，哈哈！」 Anson Lo盧瀚霆：「在我的DNA中，最緊要及不可或缺的元素是同理心及愛，父母經常提醒我不可以忘記同理心與愛的重要性，可說是從小受家人耳濡目染。尤其是做藝人，懂得體諒別人相當重要！」 Jeremy李駿傑：「我自覺流著打機的血脈，每一天也要打機，如果我的人生缺少了打機，應該會過得相當苦悶！其實我沉迷打機的程度不算太誇張，只是每一天總要抽時間坐在電腦面前打機一陣子。」

Tiger Alton貪玩入魂 Tiger邱傲然：「我覺得在虎仔的DNA中，貪玩相當重要，因為我們起初接觸自己喜歡的事情，例如跳舞唱歌也好，或者參加《全民造星》也好，可能都是基於一個『玩』字，只是我們認真去玩。入行後要面對很多不同表演，事前必需認真練習，慶幸在練習的同時找到樂趣，對我們來說像是寓練習於娛樂，只是我們認真地玩而已！」 Alton王智德：「我也覺得是貪玩，想玩是因為對某些事情充滿熱情，當你失去熱情後，自然而然會放棄；所以當你仍然願意對一件事情有貪玩的心態，證明你依然有熱情與活力！」

