MIRROR新歌出爐｜借《We All Are》剖白過去心聲 傳11月全員亮相

MIRROR紅館演唱會於7月28日發生嚴重事故，意外發生後，12子一直處於休團狀態。事隔兩個多月鏡仔正為復工進入倒數階段，今日宣布團歌會在明日一（10日）派台。官方上載海報見到MIRROR站在蔚藍天空的布景下，表示歌曲安排明日中午12時在903首播，同日下午1時於各大音樂平台上架，上月底秘密拍攝的MV則安排12時30分在MIRROR的YouTube頻道播出。
MIRROR的新歌《We All Are》是首治癒、勵志的慢版作品，曲風有點似《One and All》，描寫鏡仔追夢時遇上挫敗及困難，猶幸獲一班支持者陪伴走過艱難時刻，在面對悲傷後繼續成長，冀盼合力憑著愛來合奏未來曲譜，唱出MIRROR成員的心聲，憑歌寄意，勇敢向前。
MIRROR有望11月亮相
MIRROR演唱會的主辦單位大國文化及MakerVille，在星期五發聲明詳細交代及回應事件，此舉似是預告鏡仔逐步回歸幕前。現時12子正準備復工，據知成員們暫時只會各自活動及宣傳，10月要見到全員合體出席公開活動似乎難有機會，但不排除他們會在網上跟鏡粉互動。適逢11月3日是MIRROR成軍四周年，令人期待12子能齊人見鏡粉。鑑於叱咤頒獎禮記者會往年是在11月上旬舉行，有指商台會廣發英雄帖安排大批歌手及單位出席今年記招，當然MIRROR也在名單之上；據悉商台考慮將今年叱咤記者會提前舉行，或比去年的11月8日更早定在11月初召開，MIRROR若落實出席，有可能是休團以來首次齊人亮相公開場合。