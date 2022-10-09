MIRROR新歌出爐｜借《We All Are》剖白過去心聲 傳11月全員亮相

MIRROR新的團歌出爐，《We All Are》是首治癒、勵志的慢版作品。

MIRROR紅館演唱會於7月28日發生嚴重事故，意外發生後，12子一直處於休團狀態。事隔兩個多月鏡仔正為復工進入倒數階段，今日宣布團歌會在明日一（10日）派台。官方上載海報見到MIRROR站在蔚藍天空的布景下，表示歌曲安排明日中午12時在903首播，同日下午1時於各大音樂平台上架，上月底秘密拍攝的MV則安排12時30分在MIRROR的YouTube頻道播出。

MIRROR的新歌《We All Are》是首治癒、勵志的慢版作品，曲風有點似《One and All》，描寫鏡仔追夢時遇上挫敗及困難，猶幸獲一班支持者陪伴走過艱難時刻，在面對悲傷後繼續成長，冀盼合力憑著愛來合奏未來曲譜，唱出MIRROR成員的心聲，憑歌寄意，勇敢向前。