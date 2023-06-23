MIRROR最新跳唱廣東歌《SHEESH》公開MV　鼓勵大眾用行動打破常規

久未推出廣東話團歌的MIRROR，於今日推出跳唱作品《SHEESH》，MV中他們以玩味舞步，配合新歌內容，以表達對歌曲想表達的態度；面對更多不同的聲音，最重要有自己一套，自信地邁步向前，終有一日會成功。 今次歌名用上擬聲詞「SHEESH」，是有甚麼意思呢？隊長Lokman介紹道：「《SHEESH》呢首歌係想講，側邊聽到好多聲音，話你唔掂，點都好，就回應一句『SHEESH』！然後繼續做好自己。邊個人睇少你都好，要對自己有信心，終有一日會成功㗎！會令對方大跌眼鏡。」其實令人大跌眼鏡的事跡遠古時代就有，今次《SHEESH》的MV就以歷史事例作故事，Lokman道：「古人唔相信人類可以喺天空中飛翔，經常取笑科學家傻，唔踏實，但而家一天都係飛機，一街都係電腦！」12子中誰飾演這位被人取笑的科學家？看過MV自然知道了。而為了配合今次歌曲風格，今次舞蹈上又作出了新嘗試。副隊長AK道；「今次動作上比較玩味重少少，用一個輕鬆態度應對呢啲事情，就好似好多人俾好多唔同意見你，但最後個決定喺自己度，打返自己節奏。」

說回《SHEESH》，很多人都愛評頭品足別人，硬將自己一套擺在別人身上，AK也說：「好似我哋以前出道會畀人哋話：你哋係Dancer唔識唱歌，但俾人哋標籤咗，係咪就等於我哋就係咁樣？會唔會有方法還擊呢？又或者解釋返我哋嘅狀況呢？《SHEESH》有好深嘅意義，大家一齊反醒下。」



那麼，外間有這麼多標籤加諸到MIRROR身上，隊長會有甚麼看法？Lokman道：「可能好多人會標籤MIRROR係一個男團，男團應該要點，要學下人哋點點點。《SHEESH》就係講緊，唔好理人哋點睇，做好自己先，答案就交俾人哋答啦！總之做好自己、做咗自己想做嘅嘢就已經OK。」今年已是MIRROR成軍第5個年頭，又是否已經突破了某些標籤與框架？AK表示：「我唔會話我哋而家已經做到，或者達到到我哋想做嘅嘢，我哋由《造星》走出嚟，大家都疑惑我哋12個得唔得：你哋做歌手？下年就冇啦！我哋而家都堅持到第5年，唔係話我哋而家做得好好，但我哋呢幾年，唔多唔少都有進步，喺呢行係要慢慢Fulfill大家嘅需要，滿足觀眾嘅要求。」Lokman則覺得，用行動去證明是最好的方法，他說：「我哋唔會答你做唔做到，我哋MIRROR繼續做返自己，俾信心繼續做，個答案俾觀眾自己答返自己。」但AK溫馨提示了一句：「答案係唔會而家搵得到，不過無論結果係點都好，我哋12個都只不過係鍾意表演嘅小朋友。」