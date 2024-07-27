MIRROR演唱會事故兩年 阿Mo復康歷程如坐過山車轉戰馬拉松：從不氣餒

明日(7月28日)是MIRROR紅館演唱會嚴重意外的兩周年，李啟言(阿Mo)因懸空的巨型屏幕突然下墜被壓至重傷，至今仍在醫院接受治療，其父李盛林牧師今晚(27日)發出第105封代禱信，指阿Mo積極面對不同階段的復康，「高折癱」的治療過程如坐「過山車」，再到「長途機」，再轉戰「馬拉松」，他都一步一步的迎著挑戰，從沒有氣餒，也沒有放棄過。

李父回想，過去兩年的時間大多花在醫院之中，也可說是一個生命歷程的體驗。體驗到香港的公私營醫療體系的不同、香港對創新醫藥的觀念、對不同的復康科技最新發展和應用、醫護病友的心態和關係、病患者面對人生的實況與無奈。

李盛林牧師形容阿Mo的神經配對解鎖，猶如忘記了旅行箱的密碼，為解鎖而逐個滑輪的號碼嘗試，過程需要耐心和精細的尋索。阿Mo 的神經、肌肉和腦電波的解鎖越來越能夠協調運作，同時亦開始操練強化日常生活所需的肌肉活動和肌肉感覺。李父祈願阿Mo解鎖成功，更有決專注復康操練。他希望阿Mo在復康路上的堅持能為脊椎神經受創者帶來盼望，也能成為認識信仰的契機。

李盛林牧師 /李啟言(阿Mo)第105封代禱信

(一) 啟言(Mo)

1) 【整整兩年：堅持積極向前】

兩年了！阿Mo積極面對不同階段的復康：過程如坐「過山車」，再到「長途機」，再轉戰「馬拉松」，一步一步的迎著挑戰，從沒有氣餒，也沒有放棄過。進入「馬拉松」的賽道之前，心態的調整和體能準備是首要的條件。阿Mo是一直用這樣的心態面對過去的兩年。支撐他的，是在他生命中的盼望和聖經神話語所帶來的力量。「那靠著那加給我力量就，凡事都能作。」（腓立比書4:13）

2) 【神經配對如考古尋索，又如密碼解鎖】

相信不少人曾試過忘記了旅行箱的密碼，有些人為了解鎖而嘗試逐個滑輪的號碼移動，盼望找到解鎖的密碼。阿Mo的神經配對解鎖，也有點類似，過程需要耐心和精細的尋索。阿Mo 的神經、肌肉和腦電波的解鎖也越來越能夠協調運作了。

3) 【身體狀態】

開始操練強化日常生活所需的肌肉活動和肌肉感覺，正如孩童成長在日常生活使用的學習一樣！

4) 【禱告】

a) 再一次為過去兩年能夠走到今天而感謝所有「有心人」。你們的同行也見證了神的偉大和重造的能力，使生命受重創的阿Mo能活動起來。願阿Mo復康的堅持也成為多人認識神大能的契機，也帶給脊椎神經受創者的盼望。

b) 祈願解鎖的成功，更能加給阿Mo專注操練復康的決心。

(二) Mo爸媽

1) 【兩年醫院人生的體驗】

a) 過去兩年的時間大多花在醫院之中，也可說是一個生命歷程的體驗。體驗到香港的公私營醫療體系的不同、香港對創新醫藥的觀念、對不同的復康科技最新發展和應用、醫護病友的心態和關係、病患者面對人生的實況與無奈。

b) 曾探望和鼓勵與阿Mo同院的病友們，分享在人生絕境中的盼望，也分享我們如何在困難中跨越，願主的恩典與醫治也臨在他們身上。

c) 再一次感謝中大醫院羅教授及劉教授團隊，在過去一直幫助阿Mo預備迎接創新的治療，使他更快對治療產生預期以外正面的反應。