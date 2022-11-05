MIRROR演唱會事故後首亮相 AK認情緒不穩暴瘦

MIRROR成員江𤒹生（AK）與邱傲然（Tiger）昨日出席ViuTV新劇《打天下2》記者會，二人是紅館演唱會事故後首次露面，AK 臉頰凹陷，明顯消瘦，對於早前突然「爆Seed」退出粉絲群組，他坦言情緒不穩，所以想離開群組清理一下自己。他更表示近來睡眠質素和胃口也不好，加上拍這套劇運動量大，所以消瘦了，現在只得28吋腰，劇組一度叫他不要再瘦，否則戲服褲也不合身。至於手臂上的M字紋身，AK則說是家人的生日及星座，並表示未結婚也不會為女仔紋身。

否認與麻利拍拖

談到與前電台DJ麻利傳緋聞，AK強調與對方相識多年，只是好朋友，目前仍然單身，他表示因早前領養了隻狗，很多事情都不懂，所以向有經驗的麻利，其後開工拍劇也會找對方幫忙照顧小狗。問到公司一直未為演唱會事故作出正式交代，AK坦言事件牽涉很多法律問題，公司未方便交代，而政府亦未出完整事故報告，他們都在等待報告 ；Tiger則表示從來不覺得公司「龜縮」，公司很照顧他們，不是不交待，只是不能說。

AK又透露與其他演唱會舞蹈員有聯絡：「他們一直很想探阿Mo（李啟言），但醫院條例不容許太多人探病，唯有待阿Mo情况好轉再作視像對話。」至於有傳MIRROR差不多約滿因而傳出解散，AK否認指12子很珍惜公司畀機會，大家一起傾過之後，變得更團結，亦未有那麼快要續約。