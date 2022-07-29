MIRROR演唱會意外不斷更新｜餘下演出腰斬 阿Mo頸椎第四節骨折 父母由多倫多急飛返香港

MIRROR演唱會意外｜阿Mo父母由多倫多急飛返香港 父為李盛林牧師 到埗需隔離7日

【11:40 更新報道】MIRROR演唱會周四（28日）舉行第4場演出，惟吊在半空的大銀幕突然墮下擊中台上兩名舞蹈員，二人分別為COLLAR成員So Ching的男友李啟言(阿Mo)及張梓峯。Makerville行政總裁魯庭暉今晨在醫院交代情況，他表示阿Fung輕傷，現無大礙，至於阿Mo仍在ICU，但清醒。身在多倫多係阿Mo父母得知事故後，立即訂機票多倫返港，惟疫情影響，他們到埗後需要在酒店隔離7日，加上隔離酒店經常爆滿，令情況緊張。 阿Mo頸椎第四節骨折脊髓受損 現時阿Mo情況比較嚴重，送院時雖能自主呼吸，亦可以跟醫護人員溝通，但其頭部與頸部均告受傷，目前在伊利沙伯醫院深切治療部（ICU）留醫，而經檢查後發現阿Mo有腦出血情況，更壓傷頸椎第四節導致頸椎爆裂骨折，脊髓神經線受損，手術於通宵進行至今早完成，但仍有待脊髓神經線復原，才能評估日後的身體機能會否受到影響，但有專家指，情況最嚴重或可致永久頸部以下癱瘓。

MIRROR演唱會意外｜舞蹈員阿Mo留醫ICU 據悉四肢癱瘓腦出血 阿峯輕傷

【11:30 更新報道】主辦單位MakerVille行政總裁魯庭暉等到伊利沙伯醫院了解傷者情況，並向公眾交代兩人傷勢，他鞠躬致歉，表示其中一名受傷的舞蹈員阿Mo(李啟言)，目前在深切治療部治理，幸仍清醒，可與醫生溝通；另一名舞蹈員阿峯則受輕傷，他有少許擦損及拉傷肌肉，醫生建議要留院觀察，如無大礙可以出院。據了解，阿Mo頸部受傷、情況嚴重，初步診斷四肢癱瘓、腦出血、頸椎骨折。另一方面，MIRROR演唱會主辨方，大國文化及 MakerVille 再發聯合聲明，表示會指徹查意外是否涉人為疏忽，會召總承辦商藝能工程及其次承辦商，包括協興隆舞台工程及菱藝廣告製作等開會，如果發現有可疑及涉及不當行為，公司會立刻報警處理。

MIRROR演唱會發生意外一刻 (慎入！片段可能引起不安)

MIRROR紅館演唱會今晚舉行第四場，惟Edan及Anson Lo跳唱《Megahit》及《Elevator》時，吊在半空的大銀幕突然墮下，壓傷至少兩名舞蹈員，令全場譁然。其中兩名舞蹈員隨即躺在地上，動彈不得。 根據現場片段，當時Edan及Anson Lo走到舞台邊緣，而一眾舞蹈員則在台中間跳舞，大銀幕突然墮下先撃中一名舞蹈員，之後再壓落另一方向，撃中另外兩位舞蹈員。有指首名被擊中的舞蹈員是COLLAR成員So Ching男友阿Mo，他亦是MIRROR的御用舞蹈員。有現場人士表示，當時銀幕如一把大刀直劈在舞蹈員身上。片段亦見到銀幕直插他的頸部位置。

MIRROR演唱會意外｜花姐聲音顫抖致歉 其後大會把所有燈光熄掉，相隔兩分鐘後重開現場燈光，現場工作人員隨即上台了解情況，大會廣播兩次呼籲觀眾離場。花姐其後上台再度勸籲觀眾離開，她聲音顫抖表示現時發生嚴重事故，希望大家可以給他們時間處理突發事故，並向大家表示稍後會辦理退票，及向觀眾鞠躬致歉。在事故發生之後，消防、救護員及警方約5分鐘後到場。由於事出突然，加上連日來演唱會的安全問題成眾人關心焦點，有在場fans嚎哭，有觀眾不願離開，亦有觀眾在場外情緒激動，需要在旁人士安慰。

MIRROR演唱會意外｜兩舞蹈員受傷 一人嚴重一人穩定 據知事發時，Edan及Anson Lo未知發生意外，仍繼續唱歌，當大會熄燈後才知意外發生。消息指至少有5名舞蹈員受傷，其中首位被大銀幕擊中的舞蹈員，曾一度盛傳送院期間昏迷，亦有消息稱有舞蹈員的後腦位置受傷，血壓低，情況危殆。另外有指有兩名舞蹈員脊椎受傷，1名舞蹈員盆骨骨折。 伊利沙伯醫院指，共接收兩名於紅館演唱會表演受傷的傷者，其中一人情況嚴重，現正在深切治療部接受治療，另一人情況穩定。另外有一名女子受驚不適送往急症室求診。 魯庭暉赴院了解情況 交代舞蹈員傷勢 及後，MakerVille行政總裁魯庭暉趕赴醫院了解情況，So Ching亦趕到醫院探望阿Mo。魯庭暉於凌晨4時許在醫院交代兩名舞蹈員最新情況，他首先就今次事件鞠躬道歉，並承諾會向傷者及其家人提供協助，「我哋會盡全力幫傷者家人同傷者，我哋同家屬有溝通，得到同意有最新update，阿Fung(張梓峯)係輕傷，擦損咗，同埋拉傷，醫生建議留院觀察，如果無大礙就可以出院。阿Mo喺ICU，目前意識清醒，可以同醫生溝通，暫時會繼續做一系列檢查，未知進一步情況。」

MIRROR演唱會意外｜ MakerVille發聲明︰ 徹查事故 MIRROR演唱會第四場發生嚴重意外，有2名舞蹈員受傷，當中兩名傷者其中一人頸部受傷，情況嚴重，另一人頭部受傷，情況穩定。MakerVille及Music Nation及後發表聯合聲明，指現場有兩名表演者受傷倒地，救護人員到場進行急救，現已將傷者送院。他們對是次意外深感抱歉，並非常關心兩名傷者的情況，會對傷者提供一切所需協助。他們承諾會徹查事故原因，如有進一步消息，會即時公佈。 及後，MakerVille於凌晨再發表聲明，就事件致歉之餘，並宣布取消餘下場次，稱正全面徹查事故原因，並會盡快作出公佈。