MIRROR演唱會意外不斷更新｜Anson Lo盧瀚霆盼有奇蹟出現 花姐IG發文：MIRROR和我一定會撐住

【8月5日21:00更新】Anson Lo事隔一星期首度開腔，並分享了一張自己在後台的背影照，他寫道︰「各位對不起！讓您們擔心了一整個星期。每天我都在嘗試冷靜、沉澱。此刻沒有甚麼比起阿Mo、阿峯、Zisac和其他Dancer朋友們所處的逆境來得重要，每一日依然期盼着奇蹟會岀現。好想和您們說一聲謝謝，謝謝您們仍然守候著我們！希望大家繼續集氣去支持和陪伴每一位受傷的舞者，這是最重要最重要的事情。為了您們，為了台上每一位表演者，我一定會勇敢嘗試走岀來的。」 【8月5日14:45更新】MIRROR經理人「花姐」黃慧君今日下午2時半出PO，她寫：「這幾天，看到自己的脆弱，感謝家人陪伴，感謝公司上上下下為我們奔波，感謝朋友和鏡粉的慰問。祈求Ah Mo，峯和他們的家人，dancers 們可以早日渡過這個難關。MIRROR和我一定會撐住。」之後再打下MIRROR團歌《One and All》歌詞「沿途高低伴我走過，同考驗與消磨，假使我難受過，你看透我竟比我多，如不安伴你經過便能硬朗，We are one and all，從不只我一個」 此外，Alton（王智德）在中午亦於IG貼出12子與一眾舞蹈員在演唱會台上的合照，並寫：「舞台、我哋、信念！Take care, my brothers.」，獲廣大網民留言祝福。

SUMMER SONIC官方宣布MIRROR辭演東京音樂祭

【8月5日11:30更新】SUMMER SONIC官網正式宣布MIRROR辭演的消息，音樂祭官方表示會為當日演出時間表再作調整，亦轉述MIRROR指日後望能再參與SUMMER SOMIC，並就辭演作出致歉。

【8月4日22:00更新】繼隊長Lokman及姜濤後，其他MIRROR成員亦陸續在社交平台出po，包括Ian及Frankie，前者上載天空的照片，留言說︰「保持正念，祈禱。」，而Frankie則寫道︰「唔好信自己無可能做得到，唔係要你叻，唔係要你做得好好……只係，面對挑戰唔好先放棄。相信自己，就咩都會有可能。Never say never。」 及後輪到Jeremy和Edan，Jeremy在IG限時動態貼上MIRROR的合照，並寫道︰「We are one and all. 我們會一起走下去，不管有多困難，繼續祈禱！」至於Edan則發文寫道︰「連日來收到好多關心，感謝大家，放心我冇事。現在只希望傷者早日康復，只求人冇事。God, please help us！」同時他亦轉載了在彩排時受傷的舞蹈員Zisac的帖文，留言說︰「We are one and all.」示意MIRROR與多位舞蹈員並肩而上。 【8月4日13:30更新】意外發生後，COLLAR首度開工，接受商台叱咤903節目《叱咤樂壇》訪問，然而受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）女友、COLLAR成員So Ching缺席。訪問期間，隊長阿Gao表示：「好衷心咁多謝大家好關心我哋，我哋都密密收到好多唔同界別嘅人嘅鼓勵，收到你哋嘅愛，想同大家講聲，我哋OK嘅，希望大家都平安，希望好嘅事會發生。」她又呼籲：「多謝大家咁關心佢（So Ching），希望大家可以繼續相信佢哋，同埋支持佢哋，畀少少空間同埋時間佢哋，相信佢哋會好嘅。」

【8月4日11:30更新】繼花姐之後，MakerVille行政總裁魯庭暉亦協助警方調查。他今日與事發時在舞台上的舞蹈員，抵達西九龍總區總部錄口供，吸引大批傳媒到西九龍總部守候。 【8月4日2:30更新】姜濤於凌晨約1時30，於MIRROR紅館演唱會意外發生後首度在IG限時動態出post，以黑底白字寫道：「不會放棄，我們不會放棄，一定會站起來，一起面對一切。」似是回應外界有關MIRROR解散的傳聞，讓鏡粉們安心。

【8月3日13:00更新】今早9時李盛林牧師在穿保護衣人員陪同下，往醫院探望兒子李啟言(阿Mo)，沒有回應記者提問，但有點頭抱拳以示謝意。昨日(2日)阿Mo父親李盛林牧師發出代禱信，請大家為阿Mo和另外兩位傷者張梓峯(阿峯)和羅德智(Zisac)祈禱，感謝各界為兒子祈禱，並感謝阿Mo女友So Ching(蘇芷晴)的陪伴，他指出：「除了神以外，她成為他極大的支持。」

【8月2日12:40更新】今日「貓貓校監」呂校長在社交平台發文，引述張梓峯家人於8月1日的消息指「阿峯並未出院」。她續稱：「鑒於傳媒/網絡報導多次形容舞者張梓峯為『輕傷出院』有誤導成份。有心水清網民就留言指，「當日報道出院，商台新聞話係轉去中大醫院」。翻查商台當日報道稱，「另一名傷者張梓峯，下午在家人陪同下自行出院。據了解，他轉到中文大學醫院接受治理。」估計阿峯可能現時仍在中大醫院留醫。

【8月1日21:05更新】MIRROR演唱會上周四發生嚴重意外，事後MIRROR十二位成員的群絲群組立即關閉留言功能，而他們亦未曾就事件作公開回應。到了周一，MIRROR的Lokman(楊樂文)以隊長身份在IG開腔回應，其餘成員亦隨即轉發他的IG帖文。Lokman寫道︰「我哋會互相照顧，大家唔駛擔心我哋。呢一刻，希望大家集氣，祝願阿Mo,阿峯,Zisac 早日康復。好多謝好多人幫緊我哋，公司上上下下、娛樂圈前輩同伴、熟悉嘅唔熟悉嘅，都盡佢哋嘅努力，都同我哋一齊。我哋自己都會睇住自已，唔使擔心。俾傷者同佢哋嘅屋企人時間同空間。祝福。」 另外，由於MIRROR12子情緒正慢慢平復過來，多個意外前安排了的活動包括出席日本音樂節、與商台合作的明星籃球賽、Anson Lo與欣宜的「拉闊音樂會」及Edan有份參與的「生力軍音樂會」，還有9月中的KKBOX風雲榜音樂會等或需延期，好讓他們有時間處理情緒。

警方到紅館調查 工作小組明日舉行首場會議 【7月31日17:55更新】今午(31日)有軍裝警員和便衣探員到紅磡香港體育館進行調查，期間未有發言。此外，文化體育及旅遊局發言人表示，早前宣布成立由康樂及文化事務署助理署長領導的工作小組，將於明日舉行首次會議，工作涵蓋查找事故成因，提出建議及跟進，以防止同類事年再度發生。勞工處正根據《職業安全及健康條例》調查主辦單位有否依法保障員工安全。警務處已加入調查是否涉及專業疏忽或其他刑事責任，並將聯絡相關人士協助調查。文化體育及旅遊局長楊潤雄會親自督導有關調查，並統籌各方面的工作。

23位舞蹈員發表聯合澄清聲明 【7月31日15:30更新】參與MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022的23位舞蹈員，發表聯合聲明，表明因等待相關部門調查結果，不便作出任何評論，故不會接受任何傳媒採訪。此外，聲明亦澄清四個重點： 1. 有份參與該演唱會的任何一位舞蹈員，絕不會發放任何匿名言論，所有言論僅會通過個人社交平台發布； 2. 受傷舞蹈員李啓言(阿Mo)、張梓峯(亞峯)、羅德智(Zisac)之健康狀況請以其本人、其家屬或官方單位發放之訊息作準，勿誤信任何未經證實之消息； 3. 23位舞蹈員均沒有為三位受傷之舞蹈員：李啓言(阿Mo)、張梓峯(阿峯)、羅德智(Zisac)發起眾籌，請勿誤信坊間任何相關之眾籌。 4. MIRROR 12子與我們均賣力演出，此刻與我們一起共渡難關，請勿將責任歸咎於該演唱會任何一位表演者。

23位舞蹈員發聯合澄清聲明

霍啟剛：政府調查需時7至8周 【7月31日12:45更新】立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛表示，初步了解當局需要7至8個星期調查，但他已向當局反映，希望盡量壓縮程序，讓各界盡快知道事故原因。

至於連日多間參與演唱會的公司發聲明，但均無就事故承擔責任。被問到是由哪間公司負責屏幕工程，以及若仍未弄清會否擔心難以追究責任，霍啟剛稱，希望大家給予調查小組空間跟進，在沒有證據下作出指責並非負責任做法。 阿Mo父母清晨抵港 趕赴醫院探望兒子 【7月31日10:10更新】李啟言(阿Mo)的父母清晨由加拿大多倫多抵港，在航空公司和醫護人員護送下，乘坐七人車離開機場，將到伊利沙伯醫院探望兒子。

藝能工程發表聲明：暫不便發放任何訊息 【7月30日23:00更新】繼菱藝廣告、中建富通、協興隆及ITP後，藝能工程有限公司今晚(30日)亦就事件發表聲明。 聲明中除了向傷者、其家屬及受影響人士致以最深切慰問，亦提到作為演唱會承辦單位之一，他們正主動、積極及真誠地配合主辦單位、政府專責小組及其他相關單位的調查，希望盡快徹查事故原因。然而由於尚在調查階段，舞台的設計及製作涉及不同單位，故現時暫不便發放任何訊息，引起外界誤會或猜測。

張敬軒與Ian陳卓賢為舞蹈員安排心理輔導 【7月30日20:45更新】有消息指，張敬軒和MIRROR成員陳卓賢（Ian）為協助舞蹈員走出陰霾，一同聘請了專家顧問團隊，地方由軒公借出，為他們提供心理輔導及支援。 張敬軒回覆傳媒時表示：「今次事件關乎整個表演行業內的事，今次參與演出的舞蹈員入面，有很多都是各位MIRROR成員及我的兄弟姊妹，我們在很多個演出中都合作無間，所以互相關心是應該無分彼此。件事是大家一齊做，花姐和金生一直都很關心大家，而Ian及其他MIRROR成員在處理自己情緒的同時，都會將傷者及其他舞者的情況擺在首位，我們大家希望可以盡快安撫和平復到各位Dancers的情緒，希望廣大樂迷都一樣，照顧好自己的情緒之餘，多為傷者和舞蹈員打氣，給予更多支持。」

伊利沙伯醫院：阿Mo情況轉危殆 維生指數穩定 【7月30日14:08更新】伊利沙伯醫院回覆傳媒查詢，指阿Mo昨晚(29日)已完成手術，現正在伊利沙伯醫院深切治療部留醫。由於阿Mo接受手術期間需要插喉麻醉，按照既定臨床情況分類準則，暫被列為情況危殆，而他的維生指數穩定。醫療團隊會持續為阿Mo作臨床評估，並繼續密切監察他的情況，提供合適的治療，以全力支援傷者康復。

協興隆發聲明澄清 只負責3組項目 【7月29日23:00更新】協興隆今晚(29日)亦發表聲明，對於今次事故感到震驚和難過，對所有受傷舞蹈藝員及其家屬表達最深切慰問，並希望受傷者能夠早日康復。同時澄清其公司透過總承辦商藝能工程有限公司負責是次演唱會連工包料製造及安裝以下舞台工程部分，包括： 5組角位升降台 部分修口舞台板 12 個吊人裝置 至於其他機械舞台部分，均透過總承辦商藝能工程有限公司指定的供應商製造及供應，包括事故之天空屏幕升降威吔機及鋼纜。有媒體報道有關鋼纜斷裂，是否有關物料質量問題則留待相關部門查清事故起因。 ITP 聲明：沒參與放置巨型懸空屏幕 【7月29日22:00更新】ITP於今晚(29日)也發表聲明，對於今次事故感到震驚和難過，對所有受傷舞蹈藝員及其家屬表達最深切慰問，並希望受傷者能夠早日康復。ITP同時澄清，作為視像顯示解決方案服務供應商，就MIRROR演唱會承辦的工作部份只包括提供合適及合規的視訊器材並安裝到主承辦商提供及指定的結構工程上，而沒有參與任何有關放置巨型懸空屏幕的結構和懸掛鋼索的制作及其機械工程的運作。 中建富通聲明： 無參與協興隆日常營運 【7月29日21:30更新】據MIRROR紅館演唱會謝幕時的屏幕片尾顯示，今次舞台機械、舞台工程以及視像器材提供，分別由上市公司中建富通(138)旗下的「協興隆舞台工程」、「In Technical Productions」(ITP)(8446)以及「菱藝廣告製作」3間公司負責。繼菱藝廣告之後，中建富通亦發表聲明。聲明中提到，中建富通對於今次意外表示震驚，對事件深感關注，對所有傷者及其家人致以最深切慰問，期望他們早日康復。 對於網上有指協興隆是中建富通的子公司，中建富通在聲明中表示，協興隆僅為中建富通間接非全資擁有的子公司，中建富通於協興隆的角色僅為投資者，協興隆的日常營運工作由其管理層負責。此外，中建富通在聲明中亦提及，支持主辦方及政府的調查行動，亦會促使協興隆協助調查，期望當局早日查清事故起因。

Mo已完成第二次手術 情況未有改善 【21:00更新】據悉，於MIRROR演唱會意外中嚴重受傷的阿Mo，頭部及頸部受重創，送院後已接受過一次手術。及至今早大約11時半，他再進行第二次手術，直至今晚約7時半才結束，然而情況未見有大改善。此外，阿Mon身在加拿大多倫多的父親李盛林牧師及其母親，最快將於周六(30日)返港，探望兒子。 Mo未確定能否恢復活動能力 阿峯已出院 【18:20更新】據了解，於MIRROR演唱會意外中嚴重受傷的阿Mo送院時，後頸第三及第四節脊椎骨折及移位，四肢不能活動，頭部及肺部被重物壓中受傷，亦有肺腫。雖然患者周四已接受手術穩定脊椎及插喉，稍後情况料會由嚴重變為危殆，但強調只屬技術調整。至於四肢能否恢復活動能力或會否癱瘓，有指依然存在變數，要視乎復康進度、以及脊椎穩固後，受損神經生長的情况等因素。而阿Mo手術前可自行呼吸，手術後要使用呼吸機。而另一名傷者張梓峯情況穩定，在家人陪同下已於周五下午自行出院。

陳瑞輝後援會取消Frankie生日應援活動 【16:30更新】MIRROR 成員「皮皮」陳瑞輝（Frankie）今日（7月29日）34歲生日，一眾皮寶寶（粉絲暱稱) 原定為偶像舉行的生日應援，及免費派雪糕活動，亦宣告取消 ，並集氣為傷者送上祝福，歌迷會在社交網貼文寫道：「原定29-31/7於iSQUARL國際廣場舉辦的 Frankie 生日活動，現正取消，敬請見諒。希望各位不停為受傷的表演者集氣，祝福他們早日康復」。有歌迷決定向鏡仔打氣，聯署呼籲大家每人upload一張與MIRROR有關的相片，合力砌出一張萬人畫送給MIRROR團隊，認為香港人在黑暗時期多得MIRROR重燃希望，希望今日能陪同12子走出黑暗。 另外，雖然MIRROR演唱會並無公布公開門票數量分布，但保守假設各價格門票平均佔約三成三，在12場演唱會全場滿座情況下，推算MIRROR每場演唱會可進帳過千萬，換言之，單是門票收益，已超過一億元。而目前宣布次有8場演唱會需取消，連同意外發生的第4場，主辦方至少需賠償9場演唱會門票金額，估計金額亦接近1億元。

【15:10更新】行政長官李家超下午回應MIRROR紅館演唱會發生嚴重舞台意外時，表示自己高度關注事件，已要求文化體育旅遊局與勞工及福利局妥善處理今次事件，就事故作全面調查，希望有關部門全面盡快調查事件，確保不再發生。他又向傷者致以深切慰問，希望盡快康復，當局會確保傷者得到最佳照顧。對於傷者家人回港後是否要隔離7天，他指出醫衛局已主動聯絡傷者家人，他們抵港時將獲安排到醫院探望傷者，當局會全面配合傷者家人需要。

阿Mo腦出血頸椎爆裂 需接受7至8小時手術 【14:00更新】MIRROR紅館演唱會跌落屏幕壓傷兩名舞蹈員事件。據了解，其中傷勢較重的阿Mo送院時雖然清醒，但頸部受傷，情況嚴重，初步診斷四肢癱瘓、腦出血，以及頸椎骨折，他需要今早約11時半左右接受手術，包括修補受損的頸椎骨骼等，預計手術需時7至8小時，到今晚才結束；另一名受傷舞蹈員阿峯就情況穩定。

【12:40更新】文化體育及旅遊局長楊潤雄等中午見傳媒交代事件，他指政府非常關注事件，初部看到懸掛涉事屏幕的兩條綱索，其中一條斷裂，政府已成立工作小組，聯同康文署、勞工處及機電工程署全面調查事故成因，需要幾星期時間去做，在報告未完成前，會特別關注舞台表現。 而勞工及福利局局長孫玉菡就再次對傷者表示慰問，強調政府非常關注事件，勞工處將展開全面調查，如有人需要負責，處方會作出執法及作出檢控工作，當局已發出停工通知書，要求匯報如何拆除舞台懸掛裝置，如有市民不安或難過，可找人傾訴一下，亦可找社署協助。

MIRROR演唱會意外｜阿Mo父母由多倫多急飛返香港 父為李盛林牧師 到埗需隔離7日

【11:40更新】MIRROR演唱會周四(28日)舉行第4場演出，惟吊在半空的大銀幕突然墮下擊中台上兩名舞蹈員，二人分別為COLLAR成員So Ching的男友李啟言(阿Mo)及張梓峯。Makerville行政總裁魯庭暉今晨在醫院交代情況，他表示阿Fung輕傷，現無大礙，至於阿Mo仍在ICU，但清醒。身在多倫多係阿Mo父母得知事故後，立即訂機票多倫返港，惟疫情影響，他們到埗後需要在酒店隔離7日，加上隔離酒店經常爆滿，令情況緊張。 阿Mo頸椎第四節骨折脊髓受損 現時阿Mo情況比較嚴重，送院時雖能自主呼吸，亦可以跟醫護人員溝通，但其頭部與頸部均告受傷，目前在伊利沙伯醫院深切治療部(ICU)留醫，而經檢查後發現阿Mo有腦出血情況，更壓傷頸椎第4節導致頸椎爆裂骨折，脊髓神經線受損，手術於通宵進行至今早完成，但仍有待脊髓神經線復原，才能評估日後的身體機能會否受到影響，但有專家指，情況最嚴重或可致永久頸部以下癱瘓。

MIRROR演唱會意外｜舞蹈員阿Mo留醫ICU 據悉四肢癱瘓腦出血 阿峯輕傷

【11:30更新】主辦單位MakerVille行政總裁魯庭暉等到伊利沙伯醫院了解傷者情況，並向公眾交代兩人傷勢，他鞠躬致歉，表示其中一名受傷的舞蹈員阿Mo(李啟言)，目前在深切治療部治理，幸仍清醒，可與醫生溝通；另一名舞蹈員阿峯則受輕傷，他有少許擦損及拉傷肌肉，醫生建議要留院觀察，如無大礙可以出院。據了解，阿Mo頸部受傷、情況嚴重，初步診斷四肢癱瘓、腦出血、頸椎骨折。另一方面，MIRROR演唱會主辨方，大國文化及 MakerVille 再發聯合聲明，表示會指徹查意外是否涉人為疏忽，會召總承辦商藝能工程及其次承辦商，包括協興隆舞台工程及菱藝廣告製作等開會，如果發現有可疑及涉及不當行為，公司會立刻報警處理。

MIRROR演唱會發生意外一刻 (慎入！片段可能引起不安)

MIRROR紅館演唱會今晚舉行第四場，惟Edan及Anson Lo跳唱《Megahit》及《Elevator》時，吊在半空的大銀幕突然墮下，壓傷至少兩名舞蹈員，令全場譁然。其中兩名舞蹈員隨即躺在地上，動彈不得。 根據現場片段，當時Edan及Anson Lo走到舞台邊緣，而一眾舞蹈員則在台中間跳舞，大銀幕突然墮下先撃中一名舞蹈員，之後再壓落另一方向，撃中另外兩位舞蹈員。有指首名被擊中的舞蹈員是COLLAR成員So Ching男友阿Mo，他亦是MIRROR的御用舞蹈員。有現場人士表示，當時銀幕如一把大刀直劈在舞蹈員身上。片段亦見到銀幕直插他的頸部位置。

MIRROR演唱會意外｜花姐聲音顫抖致歉 其後大會把所有燈光熄掉，相隔兩分鐘後重開現場燈光，現場工作人員隨即上台了解情況，大會廣播兩次呼籲觀眾離場。花姐其後上台再度勸籲觀眾離開，她聲音顫抖表示現時發生嚴重事故，希望大家可以給他們時間處理突發事故，並向大家表示稍後會辦理退票，及向觀眾鞠躬致歉。在事故發生之後，消防、救護員及警方約5分鐘後到場。由於事出突然，加上連日來演唱會的安全問題成眾人關心焦點，有在場fans嚎哭，有觀眾不願離開，亦有觀眾在場外情緒激動，需要在旁人士安慰。

MIRROR演唱會意外｜ MakerVille發聲明︰ 徹查事故 MIRROR演唱會第四場發生嚴重意外，有2名舞蹈員受傷，當中兩名傷者其中一人頸部受傷，情況嚴重，另一人頭部受傷，情況穩定。MakerVille及Music Nation及後發表聯合聲明，指現場有兩名表演者受傷倒地，救護人員到場進行急救，現已將傷者送院。他們對是次意外深感抱歉，並非常關心兩名傷者的情況，會對傷者提供一切所需協助。他們承諾會徹查事故原因，如有進一步消息，會即時公佈。 及後，MakerVille於凌晨再發表聲明，就事件致歉之餘，並宣布取消餘下場次，稱正全面徹查事故原因，並會盡快作出公佈。