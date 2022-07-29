MIRROR演唱會意外不斷更新｜阿Mo未確定能否恢復活動能力 李澤楷：會承擔傷者醫療費用

Mo未確定能否恢復活動能力 阿峯已出院 【18:20 更新報道】據了解，於MIRROR演唱會意外中嚴重受傷的阿Mo送院時，後頸第三及第四節脊椎骨折及移位，四肢不能活動，頭部及肺部被重物壓中受傷，亦有肺腫。雖然患者周四已接受手術穩定脊椎及插喉，稍後情况料會由嚴重變為危殆，但強調只屬技術調整。至於四肢能否恢復活動能力或會否癱瘓，有指依然存在變數，要視乎復康進度、以及脊椎穩固後，受損神經生長的情况等因素。而阿Mo手術前可自行呼吸，手術後要使用呼吸機。而另一名傷者張梓峯情況穩定，在家人陪同下已於周五下午自行出院。

陳瑞輝後援會取消Frankie生日應援活動 【16:30 更新報道】MIRROR 成員「皮皮」陳瑞輝（Frankie）今日（7月29日）34歲生日，一眾皮寶寶（粉絲暱稱) 原定為偶像舉行的生日應援，及免費派雪糕活動，亦宣告取消 ，並集氣為傷者送上祝福，歌迷會在社交網貼文寫道：「原定29-31/7於iSQUARL國際廣場舉辦的 Frankie 生日活動，現正取消，敬請見諒。希望各位不停為受傷的表演者集氣，祝福他們早日康復」。有歌迷決定向鏡仔打氣，聯署呼籲大家每人upload一張與MIRROR有關的相片，合力砌出一張萬人畫送給MIRROR團隊，認為香港人在黑暗時期多得MIRROR重燃希望，希望今日能陪同12子走出黑暗。 另外，雖然MIRROR演唱會並無公布公開門票數量分布，但保守假設各價格門票平均佔約三成三，在12場演唱會全場滿座情況下，推算MIRROR每場演唱會可進帳過千萬，換言之，單是門票收益，已超過一億元。而目前宣布次有8場演唱會需取消，連同意外發生的第4場，主辦方至少需賠償9場演唱會門票金額，估計金額亦接近1億元。

【15:10 更新報道】行政長官李家超下午回應MIRROR紅館演唱會發生嚴重舞台意外時，表示自己高度關注事件，已要求文化體育旅遊局與勞工及福利局妥善處理今次事件，就事故作全面調查，希望有關部門全面盡快調查事件，確保不再發生。他又向傷者致以深切慰問，希望盡快康復，當局會確保傷者得到最佳照顧。對於傷者家人回港後是否要隔離7天，他指出醫衛局已主動聯絡傷者家人，他們抵港時將獲安排到醫院探望傷者，當局會全面配合傷者家人需要。

阿Mo腦出血頸椎爆裂 需接受7至8小時手術 【14:00 更新報道】MIRROR紅館演唱會跌落屏幕壓傷兩名舞蹈員事件。據了解，其中傷勢較重的阿Mo送院時雖然清醒，但頸部受傷，情況嚴重，初步診斷四肢癱瘓、腦出血，以及頸椎骨折，他需要今早約11時半左右接受手術，包括修補受損的頸椎骨骼等，預計手術需時7至8小時，到今晚才結束；另一名受傷舞蹈員阿峯就情況穩定。

【12:40 更新報道】文化體育及旅遊局長楊潤雄等中午見傳媒交代事件，他指政府非常關注事件，初部看到懸掛涉事屏幕的兩條綱索，其中一條斷裂，政府已成立工作小組，聯同康文署、勞工處及機電工程署全面調查事故成因，需要幾星期時間去做，在報告未完成前，會特別關注舞台表現。 而勞工及福利局局長孫玉菡就再次對傷者表示慰問，強調政府非常關注事件，勞工處將展開全面調查，如有人需要負責，處方會作出執法及作出檢控工作，當局已發出停工通知書，要求匯報如何拆除舞台懸掛裝置，如有市民不安或難過，可找人傾訴一下，亦可找社署協助。

MIRROR演唱會意外｜阿Mo父母由多倫多急飛返香港 父為李盛林牧師 到埗需隔離7日

【11:40 更新報道】MIRROR演唱會周四(28日)舉行第4場演出，惟吊在半空的大銀幕突然墮下擊中台上兩名舞蹈員，二人分別為COLLAR成員So Ching的男友李啟言(阿Mo)及張梓峯。Makerville行政總裁魯庭暉今晨在醫院交代情況，他表示阿Fung輕傷，現無大礙，至於阿Mo仍在ICU，但清醒。身在多倫多係阿Mo父母得知事故後，立即訂機票多倫返港，惟疫情影響，他們到埗後需要在酒店隔離7日，加上隔離酒店經常爆滿，令情況緊張。 阿Mo頸椎第四節骨折脊髓受損 現時阿Mo情況比較嚴重，送院時雖能自主呼吸，亦可以跟醫護人員溝通，但其頭部與頸部均告受傷，目前在伊利沙伯醫院深切治療部(ICU)留醫，而經檢查後發現阿Mo有腦出血情況，更壓傷頸椎第4節導致頸椎爆裂骨折，脊髓神經線受損，手術於通宵進行至今早完成，但仍有待脊髓神經線復原，才能評估日後的身體機能會否受到影響，但有專家指，情況最嚴重或可致永久頸部以下癱瘓。

MIRROR演唱會意外｜舞蹈員阿Mo留醫ICU 據悉四肢癱瘓腦出血 阿峯輕傷

【11:30 更新報道】主辦單位MakerVille行政總裁魯庭暉等到伊利沙伯醫院了解傷者情況，並向公眾交代兩人傷勢，他鞠躬致歉，表示其中一名受傷的舞蹈員阿Mo(李啟言)，目前在深切治療部治理，幸仍清醒，可與醫生溝通；另一名舞蹈員阿峯則受輕傷，他有少許擦損及拉傷肌肉，醫生建議要留院觀察，如無大礙可以出院。據了解，阿Mo頸部受傷、情況嚴重，初步診斷四肢癱瘓、腦出血、頸椎骨折。另一方面，MIRROR演唱會主辨方，大國文化及 MakerVille 再發聯合聲明，表示會指徹查意外是否涉人為疏忽，會召總承辦商藝能工程及其次承辦商，包括協興隆舞台工程及菱藝廣告製作等開會，如果發現有可疑及涉及不當行為，公司會立刻報警處理。

MIRROR演唱會發生意外一刻 (慎入！片段可能引起不安)

MIRROR紅館演唱會今晚舉行第四場，惟Edan及Anson Lo跳唱《Megahit》及《Elevator》時，吊在半空的大銀幕突然墮下，壓傷至少兩名舞蹈員，令全場譁然。其中兩名舞蹈員隨即躺在地上，動彈不得。 根據現場片段，當時Edan及Anson Lo走到舞台邊緣，而一眾舞蹈員則在台中間跳舞，大銀幕突然墮下先撃中一名舞蹈員，之後再壓落另一方向，撃中另外兩位舞蹈員。有指首名被擊中的舞蹈員是COLLAR成員So Ching男友阿Mo，他亦是MIRROR的御用舞蹈員。有現場人士表示，當時銀幕如一把大刀直劈在舞蹈員身上。片段亦見到銀幕直插他的頸部位置。

MIRROR演唱會意外｜花姐聲音顫抖致歉 其後大會把所有燈光熄掉，相隔兩分鐘後重開現場燈光，現場工作人員隨即上台了解情況，大會廣播兩次呼籲觀眾離場。花姐其後上台再度勸籲觀眾離開，她聲音顫抖表示現時發生嚴重事故，希望大家可以給他們時間處理突發事故，並向大家表示稍後會辦理退票，及向觀眾鞠躬致歉。在事故發生之後，消防、救護員及警方約5分鐘後到場。由於事出突然，加上連日來演唱會的安全問題成眾人關心焦點，有在場fans嚎哭，有觀眾不願離開，亦有觀眾在場外情緒激動，需要在旁人士安慰。

MIRROR演唱會意外｜兩舞蹈員受傷 一人嚴重一人穩定 據知事發時，Edan及Anson Lo未知發生意外，仍繼續唱歌，當大會熄燈後才知意外發生。消息指至少有5名舞蹈員受傷，其中首位被大銀幕擊中的舞蹈員，曾一度盛傳送院期間昏迷，亦有消息稱有舞蹈員的後腦位置受傷，血壓低，情況危殆。另外有指有兩名舞蹈員脊椎受傷，1名舞蹈員盆骨骨折。 伊利沙伯醫院指，共接收兩名於紅館演唱會表演受傷的傷者，其中一人情況嚴重，現正在深切治療部接受治療，另一人情況穩定。另外有一名女子受驚不適送往急症室求診。 魯庭暉赴院了解情況 交代舞蹈員傷勢 及後，MakerVille行政總裁魯庭暉趕赴醫院了解情況，So Ching亦趕到醫院探望阿Mo。魯庭暉於凌晨4時許在醫院交代兩名舞蹈員最新情況，他首先就今次事件鞠躬道歉，並承諾會向傷者及其家人提供協助，「我哋會盡全力幫傷者家人同傷者，我哋同家屬有溝通，得到同意有最新update，阿Fung(張梓峯)係輕傷，擦損咗，同埋拉傷，醫生建議留院觀察，如果無大礙就可以出院。阿Mo喺ICU，目前意識清醒，可以同醫生溝通，暫時會繼續做一系列檢查，未知進一步情況。」

MIRROR演唱會意外｜ MakerVille發聲明︰ 徹查事故 MIRROR演唱會第四場發生嚴重意外，有2名舞蹈員受傷，當中兩名傷者其中一人頸部受傷，情況嚴重，另一人頭部受傷，情況穩定。MakerVille及Music Nation及後發表聯合聲明，指現場有兩名表演者受傷倒地，救護人員到場進行急救，現已將傷者送院。他們對是次意外深感抱歉，並非常關心兩名傷者的情況，會對傷者提供一切所需協助。他們承諾會徹查事故原因，如有進一步消息，會即時公佈。 及後，MakerVille於凌晨再發表聲明，就事件致歉之餘，並宣布取消餘下場次，稱正全面徹查事故原因，並會盡快作出公佈。