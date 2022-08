MIRROR演唱會意外不斷更新｜阿Mo父親李盛林牧師發表代禱信：兒子已清醒能簡單溝通 So Ching發文：等你回來聽我重複這旋律

【8月5日14:45更新】 MIRROR經理人「花姐」黃慧君今日下午2時半出PO,她寫:「這幾天,看到自己的脆弱,感謝家人陪伴,感謝公司上上下下為我們奔波,感謝朋友和鏡粉的慰問。祈求Ah Mo,峯和他們的家人,dancers 們可以早日渡過這個難關。MIRROR和我一定會撐住。」之後再打下MIRROR團歌《One and All》歌詞「沿途高低伴我走過,同考驗與消磨,假使我難受過,你看透我竟比我多,如不安伴你經過便能硬朗,We are one and all,從不只我一個」

【8月4日22:00更新】繼隊長Lokman及姜濤後,其他MIRROR成員亦陸續在社交平台出po,包括Ian及Frankie,前者上載天空的照片,留言說︰「保持正念,祈禱。」,而Frankie則寫道︰「唔好信自己無可能做得到,唔係要你叻,唔係要你做得好好……只係,面對挑戰唔好先放棄。相信自己,就咩都會有可能。Never say never。」

及後輪到Jeremy和Edan,Jeremy在IG限時動態貼上MIRROR的合照,並寫道︰「We are one and all. 我們會一起走下去,不管有多困難,繼續祈禱!」至於Edan則發文寫道︰「連日來收到好多關心,感謝大家,放心我冇事。現在只希望傷者早日康復,只求人冇事。God, please help us!」同時他亦轉載了在彩排時受傷的舞蹈員Zisac的帖文,留言說︰「We are one and all.」示意MIRROR與多位舞蹈員並肩而上。

【8月4日13:30更新】意外發生後,COLLAR首度開工,接受商台叱咤903節目《叱咤樂壇》訪問,然而受傷舞蹈員李啟言(阿Mo)女友、COLLAR成員So Ching缺席。訪問期間,隊長阿Gao表示:「好衷心咁多謝大家好關心我哋,我哋都密密收到好多唔同界別嘅人嘅鼓勵,收到你哋嘅愛,想同大家講聲,我哋OK嘅,希望大家都平安,希望好嘅事會發生。」她又呼籲:「多謝大家咁關心佢(So Ching),希望大家可以繼續相信佢哋,同埋支持佢哋,畀少少空間同埋時間佢哋,相信佢哋會好嘅。」