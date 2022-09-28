MIRROR演唱會意外發生2個月 舞蹈員促交代事件還阿Mo尊重

期待變成 荒謬

舞蹈員Man C指意外發生至今已經兩個月，仍是會不斷回想今次MIRROR演唱會的「初次」經驗及期待，她說︰「Mirror今年的演唱會不論Artist、排舞師、Dancers、Band，每一個組成的部份都有自己的摯友參與，這個原本我是充滿期待、愛、能量、熱情和汗水的演唱會；這段原本會是好好放進心底的美好回憶。由一開始我對這個演唱會萬般的期待，直到意外發生至今的極端落差感。我仍然感到荒謬至極而且難以相信」。

促交代意外報告

Man C坦言這兩個月沒有讓自己的生活過得好，因為自覺沒有資格︰「Mo又是甚麼時候開始過着人生只剩下醫院的生活？請試想想，我們是專業舞者。我們一生熱愛舞蹈，不斷追求進步，希望能夠用自己身體去表達自己所想、自己所感受。我們生活一直都是充滿着活力和熱誠。選擇，用自己興趣做職業需要無窮的勇氣；堅持，用自己興趣做職業需要無比的熱情；一瞬間，他失去了多年建立的所有；一夜間，他的餘生成為了問號。」她相信今次事件會讓大家變得強壯，並會努力向需要爭取的爭取，但就認為爭取任何事情之前，「我們需要一個交代 • 還Mo一份尊重！」