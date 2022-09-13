MIRROR演唱會意外｜休團人氣不跌反升 Anson Lo成首位IG追蹤人數破百萬成員

人氣男團MIRROR出道以來人氣一直居高不下，成功掀起香港久違嘅追星熱潮，成員們除咗歌影視工作不斷之外，廣告代言亦無處不在，滲透力相當驚人。早前佢哋舉行紅館演唱會，不過喺第四場發生嚴重事故，12子即時停工，其後公司MakerVille亦出聲明指佢哋會喺8及9月休息，一班鏡粉不離不棄，繼續支持MIRROR。雖然MIRROR休團2個月，不過成員們嘅IG追蹤人數仍然有所增長，當中Anson Lo更成為首位坐擁百萬IG粉絲嘅MIRROR成員，真係好犀利呀！而家就同大家一齊睇下MIRROR追蹤人數嘅最新排行榜啦！（數字以9月13日中午12點計算）

第12位：Tiger（20.9萬追蹤人數）

第11位：Alton（22.7萬追蹤人數）

第10位：Jeremy Lee（24.4萬追蹤人數）

第9位：Frankie（25.3萬追蹤人數）

第8位：Stanley（26.9萬追蹤人數）

第7位：Lokman（28.5萬追蹤人數）

第6位：Jer（40.1萬追蹤人數）

第5位：Anson Kong（41萬追蹤人數）

第4位：Ian（50萬追蹤人數）

第3位：Edan（65.6萬追蹤人數）

第2位：姜濤（99.2萬追蹤人數）

第1位：Anson Lo（100.4萬追蹤人數）

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載