MIRROR演唱會意外｜傳MIRROR將缺席8月20東京音樂祭

MIRROR演唱會上周發生嚴重意外，御用的舞蹈員李啟言(Mo)受重傷，情況危殆。原定MIRROR在完成演唱會之後，將準備啟程到東京出席大型音樂節《SUMMER SONIC 2022》，並於8月20日在PACIFIC Stage演出。惟網傳指公司決定辭演，取消今次行程，估計是因為MIRROR及合作開的舞蹈員心理創傷未癒，難以好好演出，加上政府表示就今次意外成立小組，相信台前幕後均需配合調查。不過，本報專欄作家游大東就在發布消息的社交平台留言：「我直頭識搞手，剛剛問完對方，佢都話未有最後決定，你竟然知？犀利！」而該平台早前亦指Tyson Yoshi的九展演唱會或會延期，Tyson本尊留言直斥「垃圾page」 。

本地有旅行社早前推出旅行團，其中賣點是可入場參與MIRROR首次海外演出，未知MIRROR取消行程，會否掀起退團潮。

除了音樂節的演出，MIRROR成員於9月參與《903 AllStar 籃球賽》、Anson Lo(盧瀚霆)與鄭欣宜於9月6日在亞博Arena舉行《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》，以及Edan參與《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》等，現時仍未公布如期演出或改期。