MIRROR演唱會意外｜呂校長代張梓峯家人交代情況 強調非輕傷出院

MIRROR紅館演唱會上周發生嚴重意外，除了李啟言(阿Mo)受重傷仍在伊利沙伯醫院留醫外，另一舞蹈員張梓峯則於7月29日自行出院，據知他其後轉往中大醫院繼續接受治療。由於MakerVille行政總裁魯庭暉指阿峯是輕傷，令不少人誤以為阿峯的情況輕微。及後「貓貓校監」呂校長在社交平台發文，指阿峯並未出院，認為外界形容他「輕傷出院」涉誤導成份，並取得阿峯的家屬同意，代其公布詳情。

呂校長︰阿峯非 輕傷

事件引來大眾熱烈討論，更有網民一度認為醫管局講大話，及後呂校長於晚上7時發布片段交代阿峯的情況，並播出阿峯太太的錄音。她指自己從阿峯哥哥口中得知傷者初步情況，及後再向阿峯的太太等了解。她指阿峯非「輕傷出院」︰「佢唔係輕傷出院，只係轉去另一間醫院，其中一個原因係有大量傳媒喺醫院報道，對傷者同家人都有影響。」

播出阿峯太太錄音

呂校長在片中簡述事發經過，指阿峯的頭部和盤骨被屏幕擊中，大髀、腳趾及手均有受傷，醫生指阿峯「有手尾」需要接受治療。至於阿峯的太太為何遲遲不發聲，是因為她要為丈夫的事情奔波，自己的情緒亦需要處理，擔憂自己不擅辭令，為免使事情變得複雜，亦明白全城很多人關心，所以由呂校長一次過交代情況。呂校長其後播出阿峯太太的電話錄音，錄音聲帶內容是阿峯太太交代事發經過。