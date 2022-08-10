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娛樂
2022-08-10 19:11:03

MIRROR演唱會意外｜商台宣布籃球賽拉闊音樂會延期 Edan、Lokman缺席生力軍音樂會

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商台宣布《903 AllStar 籃球賽》和拉闊音樂會延期 。

商台宣布《903 AllStar 籃球賽》和拉闊音樂會延期 。

MIRROR紅館演唱會發生意外後，MIRROR所有活動暫停，就連個別成員的活動，如電影宣傳都缺席。MakerVille暫停MIRROR團體活動直至另行通知，有傳至少一年，而個人活動如拍劇、錄歌則按個別情況。眾人最關心的是MIRROR能否如期出席商台舉辦的《903 AllStar 籃球賽》和《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》，以及Anson Lo能否重踏舞台的《拉闊音樂會》，事隔多日，終於有答案。

商台於晚上在社交平台公布︰「原定於本年93日及96日舉行的 903 AllStar 籃球賽》及《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》將延期舉行。《叱咤樂壇 Brand New Live 生力軍音樂會》於99日假亞洲國際博覽館Arena則如期舉行。有關活動詳情敬請密切留意叱咤 903電台宣傳廣播、商業電台網站 www.881903.commy903.com、「my903.com 商業電台」Facebook 及「cr881903 Instagram 之最新消息。

商台宣布活動安排。

商台宣布活動安排。

Edan、Lokman不在表演名單上

《叱咤樂壇 Brand New Live 生力軍音樂會》原定有Edan及Lokman演出，商台最新的通告更新了出席名單，Edan和Lokman的名字已不見，只餘下同公司的ERROR成員193及肥仔。屆時出席的歌手有ANSONBEAN、before the night ends、mansonvibes、MC $oHo & KidNey、 MC張天賦、力臻、李妍、炎明熹、姚焯菲、張蔓姿、惡夢扭蛋及薛晉寧。

生力軍音樂會有Lokman及Edan，屆時不會出席。

生力軍音樂會有Lokman及Edan，屆時不會出席。

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