MIRROR演唱會意外｜團體活動暫停！KKBOX延期開售門票 商台如期宣傳

商台在9月初有多個與MIRROR有關的活動。

MIRROR所屬的公司現在每日拆彈，率先取消前往日本的Summer Sonic音樂節，但仍有不少活動與合辦機構商議中。其中MIRROR的團體或個別成員的活動全都安排在9月舉行，按次序為9月3日的《903 AllStar籃球賽》、6號Anson Lo與欣宜的《拉闊音樂會》、9號的《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》，以及17日的《第四屆KKBOX香港風雲榜》。

KKBOX原本延至明日(10日)售票，但由於有太多不明朗因素，令KKBOX把門票公開發售日期延至「另行通知」。至於商台方面，暫時仍見其專頁定時上載影片為《903 AllStar 籃球賽》和《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》宣傳，但MIRROR能否真的全員出席，至今仍是一個謎。