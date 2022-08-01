MIRROR演唱會意外｜張敬軒澄清助組義工團 望大家給予空間讓MIRROR和舞蹈團無掛慮地得到治療和康復

MIRROR演唱會發生嚴重意外，張敬軒當晚即在IG發帖呼籲大家為傷者集氣祈禱，以及為意外目擊者提供適當情緒支援。早前有報道指張敬軒與Ian聘請專業顧問團為相關演職員提供心理輔導，更有指他付費80萬包酒店給MIRROR成員人住。今日凌晨(8月1日)軒公在IG發文，澄清各種傳聞，他指出，「行業之內發生重大事故，無論身處任何崗位，提供能力所及之協助本來就是份內之事」。本來以為是人之常情，毋須特別說明，他直言，無奈有各種不準確的消息，故交代事件，以免引起誤會。

強調一切是team work

張敬軒表示，意外發生後，主辦單位已於當晚在忙亂中展開各種善後工作，安排參與演出的舞者得到休息和接受情緒輔導，他指示，「翌日我和演唱會舞蹈統籌僅協助主辦單位代為安排其他場地需要和配套，並組織臨時義工團隊（由行業內資深幕後人員、以及Mirror成員代表組成）支援交通及人力資源方面的需要，隨後聯絡專業輔導顧問義工團隊向各位演職員無償提供心理輔導和情緒支援。」軒公強調，一切是team work。除上述消息，其餘均不屬實。

把熱切慰問化為內心祝祈禱

軒公重申，各項善後工作已進行中，各個表演單位要面臨漫長的身體、情緒康復及自我調整的旅程。向來熱心提攜後輩、在紅館演唱會分別請MIRROR成員姜濤、Jer和Ian擔任嘉賓的軒公表示，「希望各界朋友給傷者及各受影響人士予更多空間，令他們在這段艱難的時候可以得到最大程度的壓力排解和舒緩。希望大家把熱切的關心和慰問化為內心的祝福和祈禱，讓他們毫無掛慮地得到治療和康復。」最後，軒公並祝願：「願平安、醫治和祝福與各位同在。」