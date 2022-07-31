MIRROR演唱會意外｜彭秀慧回應延遲上映傳聞 《阿媽有咗第二個》抽起宣傳低調辦首映

彭秀慧執導，由影后毛舜筠（毛姐）夥拍MIRROR成員姜濤、柳應廷（Jer）合演的英皇電影《阿媽有咗第二個》，在去年籌備時原定今年5月上映，後來因疫情導致的製作延期和戲院停業影響，映期一改再改，最終還顧及兩位鏡仔可以專心投入演唱會，定檔8月11日開畫。



對於MIIRROR演唱會發生嚴重意外，MIRROR與團隊正全面停工，繼而傳出《阿媽有咗第二個》有可能再延遲上映，由於實在引起太多揣測，故彭秀慧星期六親自在IG作出回應，除了該片的香港首映同日已假銅鑼灣時代廣場舉行外，電影也會如期辦優先場，她說：「正當團隊浩浩蕩蕩準備電影面世之際，突然發生了不開心的意外，要消化的情緒真的不少。」彭導再表示：「我收到很多訊息，問我電影會如期上畫嗎？首映會進行嗎？什麼什麼會有影響嗎？不只粉絲，觀眾，朋友，連劇組的人也同樣疑問。的確，現在還有很多未知之數，做每一個決定也必須小心權衡輕重。正如昨天發售下星期優先場門票，因為已經在星期四下晝公佈消息，星期五早上公司也貼心地問我是否應該把戲票發售日期延期，這樣大家會不會好過一點。」彭秀慧仔細考慮後，認為如果再發聲明指因為嚴重事故而更改售票計劃，其實只是進一步再沒有必要的情況下重提事情，未必是一件好事。對不少影迷一早已經準備買飛，也不想再讓大家再度失望，片方相應對策是取消了本來打算在各院線鋪天蓋地的開賣宣傳，任何渠道也暫時不再提醒任何人有關優先場，一切低調處理，故《阿媽有咗第二個》照目前情況應會照如定計劃獻映。