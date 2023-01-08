MIRROR演唱會意外｜李啟言再出褥瘡 李父盼So Ching復工後與阿Mo繼續彼此支持

在MIRROR演唱會意外中嚴重受傷的李啟言(阿Mo)，留醫逾5個月後，他的父親李盛林牧師發出第24封代禱信，亦是2023年的首封代禱信，當中提到阿Mo的胞姐回港探望，一家終可團聚，而阿Mo要消耗很大體力應付康復療程，近日重新出現褥瘡，盼皮膚能迅速復原。另外，阿Mo的女友蘇芷晴(So Ching)於元日舉行的叱咤頒獎禮正式復工，並於下周推出COLLAR最新團歌。阿Mo父親在信中提到為兩人禱告，盼她能與啟言繼續配合，在時間和身心靈的調整和適應上，彼此有美好的交流，支持和鼓勵。

李盛林牧師 // 啟言（ MO ）第24封代禱信

感恩

1. 感謝啟言姐姐這幾星期回港探望陪伴他，也幫助他進食和做一點拉筋伸展的活動，彼此更體驗姊弟情。

2. MO能與爸媽及姊姊和哥哥一家人團聚一堂，是近年少有的，也拍下了不少珍貴的時刻。

3. 感謝在患重病中的弟兄姊妹即使得了重病，仍記掛阿MO的復康進展。

代禱： 祈求憐憫的主精準醫治

「你們禱告，無論求甚麼，只要信，就必得著。」（馬太福音21:22）

( 一 ) 「 * 啟言最新近況 * 」 - 請禱告記念

1. 「*體力消耗大*」

啟言每天仍然努力配合復康治療，體力消耗也很大，祈盼有足夠的休息和胃口進食，以配合每天大量的體力消耗。

2. 「*神經與肌肉聯繫*」

請為每一組相關神經和肌肉的聯絡（包括胸部呼吸肌肉、控制排泄肌肉、四肢活動肌肉）禱告，盼能在治療中被強化和復甦。

3. 「*皮膚褥瘡*」

最近重新出現褥瘡，請為皮膚能迅速復原禱告。

4. 「*身心靈交流*」

請為蘇晴的復出，在時間和身心靈的調整和適應上，能與啟言繼續配合，彼此有美好的交流，支持和鼓勵。

( 二 ) *MO 爸媽 *

「*MO 爸的等候體驗* 」

1.「*有血有肉的信仰*」

耶穌來世，不是要傳揚一個傳統，一本經書，一套理念或哲學，而是傳揚一個有血有肉，道成肉身的真實生命。活讀活用聖經，讓耶穌活在我心，有生命的經歷才有信息可傳，否則只是一個空泛、空洞的信仰。

2.「*盼望與絕望*」

a.「*盼望*」 是有前面可行的路或方向，因為有神的同在，有祂的話 （聖經）的應許，有聖靈的工作，有家人的支持，有千萬人的代禱；也期盼創造主施恩。

b.「*絕望*」 是甚麼也沒有了，沒有神，沒有家人，沒有方向，沒有堅持，沒有前路。

我們是在世人看似「絕望」的環境中，仍常存「盼望」，繼續學習忍耐等候神的計劃成就。