MIRROR演唱會意外｜李啟言父親代禱信：兒子已脫離呼吸機 阿Mo：安然面對漫長治療

李盛林牧師發出兒子阿Mo(李啟言)的代禱信，寫著「Let's pray for Mo, 在人看為不可能，在神萬事可能」。

今日(10日)是一家團圓的中秋佳節，亦是MIRROR演唱會意外發生後第五個星期，在意外中嚴重受傷的李啟言(阿Mo)仍在伊利沙伯醫院留醫，其父親李盛林牧師發出第七封代禱信，感恩一家人於佳節短聚，在患難中倍感可貴。李牧師透露兒子雖已能脫離呼吸機，但可能容易起痰，須密切為呼吸康復禱告，而阿Mo亦安然面對自己將會長時間留醫接受診治的事實。目前阿Mo已展開第二階段的療程，作為父親難免擔心兒子的身體負荷，祈願他能應付繁重的復康治療，同時亦希望政府能盡快查明真相。

李盛林牧師/李啟言第7封代禱信(9月11日)

感恩：

1. 中秋小聚：感謝天父我們一家可以與啟言中秋小聚，那份團聚的喜樂在患難中倍感可貴。想到那些因各樣困難不能相聚的家庭，願我們能在天父的安慰下彼此記念。

2. 脫離呼吸機：感謝各方禱告和祝福，醫療團隊和啟言經過五個星期的艱辛努力，在神的恩典下終於可以脫離呼吸機，情況亦由危殆轉為嚴重。不過在沒有呼吸機輔助的情況下，可能會引起痰液積聚而出現併發症，請繼續為啟言的呼吸復康代禱。

3. 心態改變：啟言對我們說：「我已經接受了自己將會有一段很長的時間在醫院治療，會安然面對。」雖然作為父母聽見亦很痛心和無奈，但總算也感到欣慰，因為他不單有目標，更有對神的信靠。

代禱代求：

1. 第二階段治療：

a. 過去一星期開始了第二階段的治療與復康，啟言也與我們分享他密密麻麻的「治療日程表 」，作為父母也會擔心他的身體負荷不到。當啟言在進行各項治療時，我們也嘗試與他一起同步禱告，使他不會感到孤單，同時亦希望神能給他加力，以應付繁重的復康治療。

b. 運動及感官神經：除了希望各專家的先進醫療方案能夠改善啟言的狀態，更祈願創造的主開通這些神經信號的傳遞。

2. 繼續尋找真相：據報導，香港政府成立的「跨部門工作小組」預計於九月完成調查。祈願這份調查報告能清楚找出是次事件的來龍去脈，並作出合理的處理和跟進。