MIRROR演唱會意外｜李啟言父親最新代禱信 阿Mo康復進度比預期快 咳嗽吞嚥仍艱難

阿Mo康復進度比預期快，但咳嗽吞嚥仍艱難。

MIRROR紅館演唱會意外已發生接近兩個月，嚴重受傷的阿Mo(李啟言)情況已轉為穩定，阿Mo父親李盛林牧師早前與演唱會的舞者見面，互相慰問與擁抱，阿Mo女友So Ching(蘇芷晴)亦在場，雖然樣子憔悴及消瘦不少，承受著巨大壓力的她，仍堅持每天抱住微笑去見阿Mo。今晚(24日)阿Mo父親發出最新代禱信，信中表示阿Mo的進展比預期快，一家人透過看電影《一路瞳行》感受親情可貴。信中亦透露，阿Mo在未來4星期仍需戴頸箍以確保頸椎能定位生長，由於仍未能自主咳嗽，若吞嚥「落錯格」或有機會引發肺炎，需為阿Mo每一啖的進食和吞嚥禱告。

李盛林牧師及李啟言第9封代禱信 (9月25日)

*感恩：馬太福音 11:28 (耶穌說）：「凡是勞苦、擔負重擔的人，都到我這裏來吧，我要讓你們得到安息」。（安息 ＝ 休息，重新得力）*

*1. 「監察自主呼吸」* ：八個星期過去了，從危殆到嚴重，從嚴重到穩定，這都是根據病者的呼吸情況而定。啟言現時能掌握自主呼吸。

*2. 「神奇妙作為 」* ：雖然這麼嚴重的創傷，但那麼快可以在 4-5 星期離開ICU 及不倚靠呼吸機，醫療專家團隊都感到比預期快多了，這真是創造主奇妙的工作。

*3. 「家人鼓勵」* ：每天爸媽心聲短片的內容，成了啟言了解爸媽的心思和在晚上默想默禱的鼓勵。

*4. 「親情可貴」* ：看完了本地製作的「一路瞳行」，體會到家庭成員在成長中的矛盾，也同時感受到親情建立和支持。這觸動了我們一家，更是感到親情的可貴。

*代禱代求：*

*1. 「期待的日子」* ：從受創當晚，手術後戴上頸箍以確保頸椎能定位生長，預期 12個星期可以除掉，現在還有少於四星期。

a. 祈願神繼續看顧頸椎骨正常的癒合及啟言的忍耐。

b. 在復康的過程中，頸箍不至影響吞嚥和物理治療。

*2. 「現實的危機」* ：現時雖可以自主呼吸仍未能自主咳嗽，仍需接受監察。在進食時有機會落錯格，導致肺炎便很難處理了；請為啟言每一啖的進食和吞嚥禱告，真不容易。

*3. 「心態再調整」* ：雖然環境影響睡眠和休息，但啟言的心態能改變及調整過來，再專注配合各項治療。仍盼每天能有質素的睡眠和休息，每天也能經歷一小步的治療進展。