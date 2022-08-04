MIRROR演唱會意外｜李啟言阿Mo仍危殆或需再做手術 邵傳勇曾頸椎斷裂險癱

MIRROR紅館演唱會上周四發生嚴重意外，導致至少兩名舞蹈員受傷，其中李啟言(阿Mo)的傷勢最嚴重，送院時頸椎第三及第四節骨折及移位，脊髓受壓致四肢不能活動，頭部及肺部亦被壓傷。伊利沙伯醫院發言人指傷者現時仍然在深切治療部留醫，情況危殆，維生指數穩定。 據悉阿Mo經過兩次手術後，為使受傷位置可以穩固，因此要靠呼吸機並需維持麻醉狀態至一周，因此在臨床分類屬「危殆」。有指他的頸椎傷勢而穩定，醫療團隊將按阿Mo的情況決定治療方案，不排除再為他做手術。

邵傳勇頸椎斷裂險變植物人 由於頸椎及腰椎主宰活動能力，不少網民坦言對阿Mo的未來情況已有心理準備。不過，亦有人重提前無綫藝人邵傳勇撞車至頸椎爆裂一事，希望阿Mo亦會像對方一樣，可以康復過來。 邵傳勇與人稱「六叔」的邵逸夫爵士是親戚，但他在無綫多年一直沒有要求六叔幫忙，多年來在不少劇集只是充當配角，默默耕耘。98年他因為交通意外令其第二節頸椎斷裂，險傷及呼吸系統變植物人，由於頸椎爆裂，令邵傳勇差點癱瘓，當時的女友黎芷珊一直貼身照顧，經過半年的治療後康復。