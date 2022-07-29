MIRROR演唱會意外｜杜汶澤發文 指事件若發生在日本已有人下跪辭職

MIRROR的紅館演唱會昨晚（28日）第四場發生嚴重意外，兩名舞蹈員被大螢幕擊中受傷，演出隨即腰斬。不少圈中人就在社交網貼黑畫面發文為傷者打氣，當中包括容祖兒、鄭秀文、古天樂、張繼聰等等，而身在台灣的杜汶澤對事件亦甚關注，今早他發文寫道：「很多人會認為停止轉發意外片段可以減輕傷痛，我沒有什麼意見，畢竟每個人令自己平靜的方法都不一樣，但我們同時要認真面對事情，如同我們面對2019年一樣。剛巧你看不見不等如沒有發生。」

杜汶澤：最重要人無事

他有表示仇恨不會醫好受傷的人：「現在最重要人無事，但追究責任是繼續走下去的第一步！畢竟這個演唱會，不是第一天發生意外，如果之前有好好面對，今天情況又會否一樣呢？」

杜汶澤表示如果是發生在日本，應該已經有人出來認錯，承認責任：「香港過去三十多年，這些演唱會幾乎每天都在這個地方進行，發生這種意外，如果在日本今天已經有人出來下跪辭職！我們這幾年是否習慣了不追究，不了了之，然後用各種方式、各種娛樂麻醉自己，讓自己起床後，面對世界時不用那麼難過。但無巧不成話，這個演唱會、這個天團，亦是這種社會現象的副產品，主辦單位，在享受勝利的同時，希望你們好好處理，香港人，已經很困難！」