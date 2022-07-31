MIRROR演唱會意外｜汪明荃直指機關多排練少 主辧機構要交代

阿姐上周曾觀看MIRROR紅館演唱會頭場，她大讚演出精彩，睇得好開心，不過她亦直言舞台機關太多，吊橋看似不太穩陣，並特別提到Anson Lo(盧瀚霆)向後跌的動作，頗為危險，大戲演出也有類似動作，需要鋪很多榻榻米以避免受傷。對於演唱會發生嚴重意外，阿姐直言，「睇完出事條片，揸車一直喺度震。」她表示有留意林啟言(阿Mo)的演出，年輕又跳得好，「好擔心，希望他能大步檻過，搞到咁大件事，主辦機構一定要負責，要向社會交代，政府一定要徹查。」她透露曾聯絡ViuTV高層金廣誠，但相信對方忙於善後，暫未回覆。

汪明荃昨晚出席「八和粵劇學院課程匯報演出」活動，對於繼18年獲銀紫荊星章後，今年再獲頒金紫荊星章，阿姐開心獲政府肯定，視之為鼓勵。問到如何與家英哥慶祝，阿姐就指他未有表示。

個 show 未 ready

阿姐認為MIRROR是當紅團體，但缺乏四面台的演出經驗，12個人和眾多舞蹈員同時要兼顧四面台和重重機關，必須要有足夠的排練，「根本太迫唔夠位跳，機關太多，排練時間又少，一下子上台要記咁多，但又唔熟個台就好容易行錯，其實佢哋個show係未ready。」她指毋須太多機關，觀眾能夠睇MIRROR演出已好開心。

家英哥有問候Edan

意外發生時，Edan(呂爵安)和Anson Lo正在表演，阿姐相信兩人必要受驚，家英哥亦有問候Edan，談到怎樣可克服陰影，她就表示：「冇辦法，除非唔做歌手，否則一定要面對，要上返台嘛！」