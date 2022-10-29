MIRROR演唱會意外｜父親再發代禱信 盼申請阿Mo回家團聚 對政府「跨部門工作小組」感無言

此外，代禱信中亦提到，阿Mo尚未回復咳嗽能力，萬一感染肺炎，「一切都要『退回』到入院初期的治療」。李盛林牧師盼望在未來一、兩個月，若阿Mo身體能在各方面都穩定，可以嘗試申請放假回家團聚。最後，對於政府「跨部門工作小組」的調查工作，他在代禱信中留下「無言」及數個無奈的表情符號。

MIRROR紅館演唱會意外發生已3個月，嚴重受傷的舞者李啟言(阿Mo)，目前仍在伊利沙伯醫院留醫，阿Mo的父親李盛林牧師發出最新代禱信表示，阿Mo已摘除造口氣喉，而且造口的傷口已經癒合，他的睡眠質素亦已有改善。

李盛林牧師第 14 封代禱信內容：

【感恩】

1.「造口氣喉」

已在身體穩定的情況下摘除。這是出事三個月後第一次口部和頸部沒有任何東西（包括喉管）插在身體上，同時造口的傷口已癒合，多麼的釋放！睡眠的質素也改善了一點。

2.「食物質地的轉變」

這幾天由糊狀的食物，改了進食素碎肉、碎菜和軟性的飯食。

3.「禱告支持」

每到一個地方遇上熟悉或素未謀面的人，都是對啟言並我們一家親切的關懷和慰問：「加油，好好照顧自己及阿 MO」；「我們每天按著你們的代禱信交託神」；「我們不是基督徒，但每天我們也會為啟言祈禱。。。」

【代禱】

（一）啟言最新近況：請為以下幾點禱告：

1.「吞嚥能力」

前幾天出現發燒症狀，估計是因為有食物由聲帶漏入氣管，請繼續為這現象禱告，求神使吞嚥時，會厭//喉頭蓋（epiglottis）能將氣管完全蓋著，發揮正常作用。

2.「肺部功能」

請為啟言在強化肺功能的治療上能見功效，使他能有咳嗽的能力，不致容易感染肺炎。

3.「除喉轉機與危機」

氣喉摘除，固然對進一步治療有正面幫助，但也對身體有潛在的風險，就是若再遇上肺炎而不能將痰咳出，一切都要「退回」到入院初期的治療。

4.「轉房治療」

這一兩個星期可能需要轉房接受進一步對焦治療。盼能盡早適應新環境和新的醫療團隊。

5. 「最想的願望」

盼望在未來一兩個月，若身體能在各方面的穩定，可以嘗試申請放假回家團聚。

（二）Mo 爸媽

1. 「同建生命工程」

a. 啟言努力接受治療，鍛練身體的同時，我們也需要鍛練好我們的身體（沒有了肚腩，活動感到更輕鬆）。

b. 每日簡單聖經信息分享，「爸媽心聲」短片，生活點滴等，能使啟言與天上的阿爸父神和地上的爸爸媽媽和家人連繫。

2. 「最感掛慮的事」

若有一天身體狀態不佳，不能與啟言同建生命工程。

（三）政府「跨部門工作小組」：無言😔😔🐌🐌🐌🐌🐌🐌😔😔