MIRROR演唱會意外｜版主宣布暫不關閉群組 「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」 盼望happy ending

「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」版主RC。

MIRROR紅館演唱會舉行前，因售票問題惹起「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」不滿，版主宣布關閉群組惹來關注，當時版主表示會待演唱會完結後，選一個時間關閉群組。惟演唱會發生嚴重意外需要腰斬，版主當時出po說︰「要逢凶化吉 頂住呀師兄！我代表本Group謹致最深切慰問。」

網民支持版主反口

事隔數日，版主今日再宣布延後關閉群組決定，認為「開group嘅時候係想大家都開心，之後close group嘅時候大家依然都開心」，同時呼籲大家「未有正式調查結果出嚟之前，希望大家將怒火保留住唔好吹熄。」一眾網民得知消息之後，支持版主「反口」。

版主宣布押後關閉群組全文如下︰

事情發生咗幾日

希望大家嘅情緒都可以稍為平復

各位仲有漫長嘅路要行

以下3樣嘢係我同兩位admin商量後得出嘅共識：

1）呢幾日有好多post同pm係同姦夫打氣

開group以嚟我都堅持呢度係前夫group唔係fc

所以嗰d post我唔可以出

但姜太同我講大家需要一個出口

一陣我會將已投稿嘅我會cap低一次過出哂

如果你有說話未曾講

可以去嗰d post集中留言講

2）喺未有正式調查結果出嚟之前

希望大家將怒火保留住唔好吹熄

香港人唔好咁善忘

今次事件一定要有人負責

琴日soching同肥仔都講過佢地無為呀mo眾籌

請大家唔好比人濫用你地嘅善意

3）你話我反口就反口啦

但我地認為而加唔係適當時候close group

我prefer happy ending

演唱會未完 我地嘅責任都未完

勿忘初衷，我開group嘅時候係想大家都開心，之後close group嘅時候大家依然都開心，亦都係唯一目的！

#mo早日康復

RC 31/7 13:15