MIRROR演唱會意外｜監製Fran9首回應 否認逃避責任

MIRROR上周四在紅館舉行的演唱會發生嚴重意外，事後有自稱是工作人員向傳媒爆料指監製Fran9（林浩源）責任最大，斥他在彩排時無視機關問題，反指一眾表演者不會執生。
過去Fran9的IG屬私人帳號，從不公開，今早他公開帳號並發聲明強調自已沒有想過逃避責任。他指一直沒有回應是因為他覺得相比幾位傷者所遭受之痛楚，個人受到責難並不值得一提。惟見到網上出現越來越多不符事實的端測及言論，他認為有必要澄清。
他又指今次事故對他及其團隊是一次沉重打擊，「從事這個行業二十多年，竟在自己主導創作的演唱會中出現如此重大事故，實在痛心疾首。惟盼傷者能順利康復，其他一切，自有塵埃落定之時。」並向所有人致歉。
MIRROR演唱會監製Fran9聲明全文：
本人乃MIRROR. W E.ARE LIVE CONCERT 2022演唱會之監制fran9。本人作為今次演唱會之監制，發生如此嚴重的事故，正積極配合警方及各政府部門的內部調查，現階段並不適宜發表任何評論。由始自終本人從末有過逃避責任的想法，之所以一直未有對外界作出任何聲明，只是因為本人覺得相比幾位傷者所遭受之痛楚，個人受到責難並不值得一提。傷者是我此刻心中一塊重石，惟盼他們能早日康復。
直到昨日，見到網絡上出現越來越多不符事實的端測及言論，故有必要聲明，網上流傳諸多描述均非事實，本人對於一切非事實的指控保留追究的權利。
今次演出對我本人和我的團隊而言，是一次沉重打擊，從事這個行業二十多年，竟在自己主導創作的演唱會中出現如此重大事故，實在痛心疾首。惟盼傷者能順利康復，其他一切，自有塵埃落定之時。
再一次向傷者及其家屬致歉，向所有目睹這次事件的觀眾致歉，向因此受到困擾的藝人、舞蹈員致歉，向我所有合作過的夥伴們致歉。
為傷者祈禱，一定，一定要好起來。