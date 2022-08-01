MIRROR演唱會意外｜監製Fran9首回應 否認逃避責任

MIRROR上周四在紅館舉行的演唱會發生嚴重意外，事後有自稱是工作人員向傳媒爆料指監製Fran9（林浩源）責任最大，斥他在彩排時無視機關問題，反指一眾表演者不會執生。

過去Fran9的IG屬私人帳號，從不公開，今早他公開帳號並發聲明強調自已沒有想過逃避責任。他指一直沒有回應是因為他覺得相比幾位傷者所遭受之痛楚，個人受到責難並不值得一提。惟見到網上出現越來越多不符事實的端測及言論，他認為有必要澄清。

他又指今次事故對他及其團隊是一次沉重打擊，「從事這個行業二十多年，竟在自己主導創作的演唱會中出現如此重大事故，實在痛心疾首。惟盼傷者能順利康復，其他一切，自有塵埃落定之時。」並向所有人致歉。