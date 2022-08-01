MIRROR演唱會意外 | 網傳第2場Frankie陳瑞輝跌倒後險墮2米深淵 邊個喺台底出手救一命？

MIRROR演唱會發生巨型屏幕墮下意外，造成3名舞蹈員受傷，其中阿Mo（李啟言）現時情況危殆。事發前舞蹈員已在社交媒體批評舞台安全，更有報導指綵排期間意外頻生。近日更有網路片段流傳，指出演唱會第2場在台上跌倒的MIRROR成員Frankie（陳瑞輝），如果唔係有隊友喺台底「頂住」，隨時由2米高處墮下！

第2場演出當晚，Frankie單人在台上分享入行感受時，懷疑講得太過投入，一時不慎由升起嘅舞台邊緣跌下。事發後流出、喺較遠位置拍攝嘅現場片段所見，Frankie 跌落地之後身體向左滾，現場大燈隨即轉暗，此時Frankie再向右滾，舞台燈光再亮著，Frankie亦企返起身。事後唔少人以為Frankie可能因為撞親先喺台面「碌」，而且舞台升得唔高，應該唔算太嚴重。

Frankie下半身已跌落大窿

但係睇返另一角度片段，Frankie 跌落地嘅位置旁邊，原來有個三角形大洞。根據流程，當Frankie講完嘢會唱《無盡》，其他隊友會喺三角形升降台由台底升上來，所以形成一個大窿。睇片見到，當時Frankie打直跌低，下半身已經落入大窿之中，如果一個唔好彩，係會跌落2米深台底！好在喺台底有「神之手」即時救駕，將Frankie推返上嚟，Frankie再借力碌返出台面，先至避免意外發生。

至於邊個係出手之人？網民根據歌衫圖案分析，之後由台底升上來嘅相信係Anson Lo（盧瀚霆）同埋 Edan（呂爵安），而歌手喺台底出場前一般會有工作人員傍實，所以唔排除係佢地幾位及時出手。

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