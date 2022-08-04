MIRROR演唱會意外｜缺So Ching接受903《叱咤樂壇》訪問 COLLAR隊長Gao：我哋OK嘅

MIRROR紅館演唱會第四場發生嚴重意外，腦部和頸椎受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）目前情況仍然令人擔心，其女友是8人女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching），而事件發生至今，So Ching被發現在IG上已取消關注「花姐」黃慧君、魯庭暉、MakerVille及ViuTV。

今日，COLLAR在MIRROR紅館騷意外發生後首度開工，上商業電台宣傳新歌《OFF/ON》，由於So Ching未能歸隊，故今日只以七人姿態現身，當中Candy就把長髮染成粉紅色，適逢今日是Ivy So的21歲生日，大批粉絲及網民也留言恭賀壽星女。節目開始時，隊長Gao代表COLLAR感謝大家關心，表示近日收到各界問候，Gao表示：「好衷心咁多謝大家好關心我哋，我哋都密密收到好多唔同界別嘅人嘅鼓勵，收到你哋嘅愛，想同大家講聲，我哋OK嘅，希望大家都平安，希望好嘅事會發生。我哋會帶住大家嘅力量去努力，繼續做好我哋，散發正能量。」主持人謝茜嘉問她們有甚麼要代So Ching講時，Gao就話：「多謝大家咁關心佢（So Ching），希望大家可以繼續相信佢哋，同埋支持佢哋，畀少少空間同埋時間佢哋，相信佢哋會好嘅。」當問到壽星女Ivy So的願望時，她認為健康很重要，希望身邊每一位都身體健康及平安，向他們送上無限的祝福。至於Winka就表示，體會到成員們在這段時刻互撐，實在患難見真情。