MIRROR演唱會意外｜舞蹈員發公開信詳述個唱問題 僅兩日彩排踩台始知煙火效果

MIRROR紅館演唱會意外發生近四個月，日前政府公布調查結果，但結果大多著重屏幕意外。然而一眾演出者在彩排期間受傷，對舞台的安全仍有很多不解之謎。 今日24位舞蹈員在社交平台發公開信，希望大眾正視舞台安全問題，並詳述由彩排至演出遇到種種的意外。他們在信中提及眾人活在這陰霾之中，沒法真正地從心底開心起來，直言今次災難從此烙印在他們往後的餘生裡。他們亦基於精神、情緒狀況以及個人考量下，就一些事故後的生活補助與主辦方Makerville和大國文化達成協議。

僅得兩日彩排事前不知特效 他們在公開信提到真正到紅館彩排僅得兩日，而且沒有完整進行一次連同燈光、舞台機關(舞台升降、升橋等）及特效（噴火效果、煙花及七彩紙碎等）的Full Dress Rehearsal。因此表演者不能確定表演時舞台的實際情況、不清楚機關特效實際出現的時間和位置。他們坦言開騷首日才算是完整彩排再者，舞蹈員於7月25號演出當晚才首次親身體驗絕大部分煙火效果：舞蹈員對於其規模、噴發時間、噴發位置等重要安全資訊於上台表演前均無清晰認知，他們於演出前僅接收到口述及文字粗略告知大概噴發位置及發生時間；並提到7月28號演出當晚他們於升降台台底準備出場表演《KingKong》項目前才被告知原定噴火效果將會轉為噴發煙花，緊急改動之下卻沒有其類型、噴發時機、噴發位置等重要安全資訊的清晰指引。